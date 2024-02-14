Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aylarca Kira Ödemediği İçin Ev Sahipleriyle Papaz Olan Pucca Kendisine Bipolar Teşhisi Konduğunu Açıkladı!

Aylarca Kira Ödemediği İçin Ev Sahipleriyle Papaz Olan Pucca Kendisine Bipolar Teşhisi Konduğunu Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.02.2024 - 13:38

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Pucca, aylardır ev kirasını ödemediği için ev sahibiyle papaz oldu. Bir dönem evini fenomen yazara kiralayan Tuba Ünsal'ın da olaya girmesiyle ortalık fena karıştı. Kira ve evi mahvettiği iddialarıyla gündem olan Pucca bu sefer de kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hepimizin Pucca adıyla tanıdığı Selen Pınar Işık birkaç gündür magazin manşetlerinden düşmeyen isimler arasına girdi.

Hepimizin Pucca adıyla tanıdığı Selen Pınar Işık birkaç gündür magazin manşetlerinden düşmeyen isimler arasına girdi.

Bloglarda yazdığı yazılardan sonra çıkarttığı çeşitli kitaplarla adını geniş bir çevreye duyuran Pucca sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde.

Bloglarda yazdığı yazılardan sonra çıkarttığı çeşitli kitaplarla adını geniş bir çevreye duyuran Pucca sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde.

2015 yılında sevgilisi Osman Karagöz ile evlenerek tüm bekarlara umut ışığı olan ünlü fenomen 2018 yılında epey olaylı boşanma süreci yaşamıştı.

2015 yılında sevgilisi Osman Karagöz ile evlenerek tüm bekarlara umut ışığı olan ünlü fenomen 2018 yılında epey olaylı boşanma süreci yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Pucca'yı yeniden gündemimize getiren bir olay yaşandı. "@jaleTuncerr" adlı bir kullanıcı ünlü yazarın ev sahibi olduğunu ve aylardır kira ödemediğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Pucca'yı yeniden gündemimize getiren bir olay yaşandı. "@jaleTuncerr" adlı bir kullanıcı ünlü yazarın ev sahibi olduğunu ve aylardır kira ödemediğini söylemişti.

"İyilikten maraz doğdu" paylaşımıyla evinde kalan Pucca'dan 16 aydır kira alamadığını açıklaması sosyal medyada büyük ses getirmişti.

"İyilikten maraz doğdu" paylaşımıyla evinde kalan Pucca'dan 16 aydır kira alamadığını açıklaması sosyal medyada büyük ses getirmişti.

'İyilikten maraz doğdu. İki  buçuk yıldır kiracımız olan @PuCCaa ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eve zarar verdiği, kira konusunda ödeme yapmadığı belirtilen Pucca çok geçmeden sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eve zarar verdiği, kira konusunda ödeme yapmadığı belirtilen Pucca çok geçmeden sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaos yaşanırken bir adım adım da Tuba Ünsal'dan geldi. Ünlü oyuncu da bir dönem Pucca'nın evinde kaldığını ve benzer dertler yaşadığını açıklayınca ortalık yine karıştı.

Kaos yaşanırken bir adım adım da Tuba Ünsal'dan geldi. Ünlü oyuncu da bir dönem Pucca'nın evinde kaldığını ve benzer dertler yaşadığını açıklayınca ortalık yine karıştı.

İşin içine Tuba Ünsal da girince tepesi atan Pucca sosyal medyadan sert bir açıklamada bulunup herkesi yasal hak kullanmaya davet etti.

İşin içine Tuba Ünsal da girince tepesi atan Pucca sosyal medyadan sert bir açıklamada bulunup herkesi yasal hak kullanmaya davet etti.

Hepimiz "Bu olay nereye varacak?" diye düşünürken fenomen yazardan yeni bir paylaşım geldi. Bu sefer sağlığı hakkında açıklama yaptı.

Hepimiz "Bu olay nereye varacak?" diye düşünürken fenomen yazardan yeni bir paylaşım geldi. Bu sefer sağlığı hakkında açıklama yaptı.

"Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz" diyen Pucca sağlık raporunu paylaşarak kendisine "bipolar" teşhisi kondunu duyurdu.

"Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz" diyen Pucca sağlık raporunu paylaşarak kendisine "bipolar" teşhisi kondunu duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Instagram yayın kanalı üzerinden "burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım..." diyerek yaptığı açıklamayı da buraya bırakıyoruz.

Instagram yayın kanalı üzerinden "burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım..." diyerek yaptığı açıklamayı da buraya bırakıyoruz.

Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?