Aylarca Kira Ödemediği İçin Ev Sahipleriyle Papaz Olan Pucca Kendisine Bipolar Teşhisi Konduğunu Açıkladı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Pucca, aylardır ev kirasını ödemediği için ev sahibiyle papaz oldu. Bir dönem evini fenomen yazara kiralayan Tuba Ünsal'ın da olaya girmesiyle ortalık fena karıştı. Kira ve evi mahvettiği iddialarıyla gündem olan Pucca bu sefer de kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı!