Aylarca Kira Ödemediği İçin Ev Sahipleriyle Papaz Olan Pucca Kendisine Bipolar Teşhisi Konduğunu Açıkladı!
Aylarca Kira Ödemediği İçin Ev Sahipleriyle Papaz Olan Pucca Kendisine Bipolar Teşhisi Konduğunu Açıkladı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Pucca, aylardır ev kirasını ödemediği için ev sahibiyle papaz oldu. Bir dönem evini fenomen yazara kiralayan Tuba Ünsal'ın da olaya girmesiyle ortalık fena karıştı. Kira ve evi mahvettiği iddialarıyla gündem olan Pucca bu sefer de kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimizin Pucca adıyla tanıdığı Selen Pınar Işık birkaç gündür magazin manşetlerinden düşmeyen isimler arasına girdi.
Bloglarda yazdığı yazılardan sonra çıkarttığı çeşitli kitaplarla adını geniş bir çevreye duyuran Pucca sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde.
2015 yılında sevgilisi Osman Karagöz ile evlenerek tüm bekarlara umut ışığı olan ünlü fenomen 2018 yılında epey olaylı boşanma süreci yaşamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Pucca'yı yeniden gündemimize getiren bir olay yaşandı. "@jaleTuncerr" adlı bir kullanıcı ünlü yazarın ev sahibi olduğunu ve aylardır kira ödemediğini söylemişti.
"İyilikten maraz doğdu" paylaşımıyla evinde kalan Pucca'dan 16 aydır kira alamadığını açıklaması sosyal medyada büyük ses getirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eve zarar verdiği, kira konusunda ödeme yapmadığı belirtilen Pucca çok geçmeden sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kaos yaşanırken bir adım adım da Tuba Ünsal'dan geldi. Ünlü oyuncu da bir dönem Pucca'nın evinde kaldığını ve benzer dertler yaşadığını açıklayınca ortalık yine karıştı.
İşin içine Tuba Ünsal da girince tepesi atan Pucca sosyal medyadan sert bir açıklamada bulunup herkesi yasal hak kullanmaya davet etti.
Hepimiz "Bu olay nereye varacak?" diye düşünürken fenomen yazardan yeni bir paylaşım geldi. Bu sefer sağlığı hakkında açıklama yaptı.
"Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz" diyen Pucca sağlık raporunu paylaşarak kendisine "bipolar" teşhisi kondunu duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Instagram yayın kanalı üzerinden "burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım..." diyerek yaptığı açıklamayı da buraya bırakıyoruz.
Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda