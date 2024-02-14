İki Hamile Oyuncu Gonca Vuslateri ve Müge Boz'un Hormonları Tavan Yapınca Olanlar Oldu!
İki Hamile Oyuncu Gonca Vuslateri ve Müge Boz'un Hormonları Tavan Yapınca Olanlar Oldu!
Ünlüler dünyasında hamilelik haberiyle hepimize müjdeler veren Müge Boz ve Gonca Vuslateri bir araya geldi. İki hamile oyuncunun 'hormanlar' notuyla yaptığı paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.
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Yalan Dünya ve Bizans Oyunları'nda canlandırdığı karakterlerle akıllara kazınan Gonca Vuslateri hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemimize geliyor.
Bir zamanlar anne olmak istemediğinin altını çizen oyuncu daha sonra yeni açıklama yapmış ve "anne olmak isterim" diyerek kafamızı karıştırmıştı.
Ekim ayında kendisinin hamilelik iddiaları alıp başını yürünce de 'Hala aynı fikirdeyim.. sadece gelene “git” demiyorum. Bu da seçimim' diyerek haberleri doğrulamıştı.
Ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden ünlü oyuncu ay ve yıldıza benzeyen bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşıp Gonca Vuslateri, 'Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor...' demişti.
Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya tatile giden ünlümüzden paylaşımlar gelmiş ve büyüyen göbeğini ilk kez görmüştük.
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Çok vakit geçmeden de bir kız bebek beklediğini duyuran Gonca Vuslateri şu sıralar YouTube üzerinde yayınladığı "Hazır Değilsen Başlıyoruz" programıyla adından söz ettiriyor.
Daha önce Ali Biçim ve Reckol'ü konuk eden ünlü oyunun üçüncü bölüm konuğu ise yakın arkadaşı Müge Boz oldu.
Geçtiğimiz haftalarda 4 yaşındaki kızı Vina'ya kardeş geleceğini duyuran ünlü oyuncunun ikinci kez anne olacağı haberi de herkesi mutlu etmişti.
İki hamile arkadaş program için bir araya gelince epey eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Gülme krizine giren güzeller o anları da "Bizim hormonlar temsili 🤣" diyerek paylaştı.
İzlerken istemsizce gülemeye başlayacağınız o anları da buraya bırakıyoruz 👇
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1. Hadi gelin, ünlü isimler ve sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları beraber görelim!
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