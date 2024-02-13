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Sevda Türküsev, Sevgilisinin İhanetini Öğrenince FuckBody'si ile İntikam Alan Didem Soydan'a Ateş Püskürdü

Sevda Türküsev, Sevgilisinin İhanetini Öğrenince FuckBody'si ile İntikam Alan Didem Soydan'a Ateş Püskürdü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.02.2024 - 18:31

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Didem Soydan ünlü gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programına konuk oldu. Genç modelin yıllar önceki seks itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Sevda Türküsev ise Didem Soydan'ın açıklamasına ateş püskürdü! Detaylar 👇

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Yürüdüğü podyumlara her seferinde iz bırakmayı başaran ünlü model Didem Soydan'ı tanımayan kalmamıştır eminim ki.

Yürüdüğü podyumlara her seferinde iz bırakmayı başaran ünlü model Didem Soydan'ı tanımayan kalmamıştır eminim ki.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her seferinde magazin gündeminde bomba etkisi yaratıyor diyebiliriz.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her seferinde magazin gündeminde bomba etkisi yaratıyor diyebiliriz.

Verdiği "cesur" pozlar nedeniyle zaman zaman kimilerinin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Soydan takipçilerinden gelen kötü yorumlara yanıt vermeden geçmiyor.

Verdiği "cesur" pozlar nedeniyle zaman zaman kimilerinin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Soydan takipçilerinden gelen kötü yorumlara yanıt vermeden geçmiyor.

Bazen hepimizi şaşkına çeviren açıklamalarla da adını duyduğumuz ünlü model, gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programının konuğu oldu.

Bazen hepimizi şaşkına çeviren açıklamalarla da adını duyduğumuz ünlü model, gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programının konuğu oldu.

Soydan “İlişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil” ifadeleriyle açıklamasına başladı.

“Eskilerden görüştüğüm bir fuckbody'im var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri. Onu aradım ve görüştüm hemen. O zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafanda eşitledim durumu."

“Eskilerden görüştüğüm bir fuckbody'im var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri. Onu aradım ve görüştüm hemen. O zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafanda eşitledim durumu."

'Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla ilişkiye girmekten geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle ilişkiye girdim. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım. O kişi dondu o kadar büyük bir şok anıydı ki beni aldattığını biliyorum diyerek intikam aldım.” sözleriyle gündeme damgasını vurdu.

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Konuk olduğu yayınlardaki sert açıklamaları ve Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Sevda Türküsev, Soydan'ın açıklamalarını pas geçemedi.

Konuk olduğu yayınlardaki sert açıklamaları ve Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Sevda Türküsev, Soydan'ın açıklamalarını pas geçemedi.

Soydan'ın açıklamaları için "İğrenç …" diyen Türküsev "Bunları bir erkek anlatsa linç edilmişti. Ama bir kadın söyleyince neden susuluyor. Çünkü amaç kadını bozmak ve maalesef bunu da başarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Soydan'ın açıklamaları için "İğrenç …" diyen Türküsev "Bunları bir erkek anlatsa linç edilmişti. Ama bir kadın söyleyince neden susuluyor. Çünkü amaç kadını bozmak ve maalesef bunu da başarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yorumcu Sevda Türküsev paylaşımına bir de Didem Soydan'ın programdaki konuşmasını ekledi 👇

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