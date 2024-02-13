Sevda Türküsev, Sevgilisinin İhanetini Öğrenince FuckBody'si ile İntikam Alan Didem Soydan'a Ateş Püskürdü
Sevda Türküsev, Sevgilisinin İhanetini Öğrenince FuckBody'si ile İntikam Alan Didem Soydan'a Ateş Püskürdü
Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Didem Soydan ünlü gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programına konuk oldu. Genç modelin yıllar önceki seks itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Sevda Türküsev ise Didem Soydan'ın açıklamasına ateş püskürdü! Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yürüdüğü podyumlara her seferinde iz bırakmayı başaran ünlü model Didem Soydan'ı tanımayan kalmamıştır eminim ki.
Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her seferinde magazin gündeminde bomba etkisi yaratıyor diyebiliriz.
Verdiği "cesur" pozlar nedeniyle zaman zaman kimilerinin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Soydan takipçilerinden gelen kötü yorumlara yanıt vermeden geçmiyor.
Bazen hepimizi şaşkına çeviren açıklamalarla da adını duyduğumuz ünlü model, gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programının konuğu oldu.
“Eskilerden görüştüğüm bir fuckbody'im var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri. Onu aradım ve görüştüm hemen. O zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafanda eşitledim durumu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Konuk olduğu yayınlardaki sert açıklamaları ve Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Sevda Türküsev, Soydan'ın açıklamalarını pas geçemedi.
Soydan'ın açıklamaları için "İğrenç …" diyen Türküsev "Bunları bir erkek anlatsa linç edilmişti. Ama bir kadın söyleyince neden susuluyor. Çünkü amaç kadını bozmak ve maalesef bunu da başarıyorlar" ifadelerini kullandı.
Yorumcu Sevda Türküsev paylaşımına bir de Didem Soydan'ın programdaki konuşmasını ekledi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda