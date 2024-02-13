Sevda Türküsev, Sevgilisinin İhanetini Öğrenince FuckBody'si ile İntikam Alan Didem Soydan'a Ateş Püskürdü

'Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla ilişkiye girmekten geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle ilişkiye girdim. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım. O kişi dondu o kadar büyük bir şok anıydı ki beni aldattığını biliyorum diyerek intikam aldım.” sözleriyle gündeme damgasını vurdu.