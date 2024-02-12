Aldatıldığını Öğrenen Didem Soydan Karşılığını Misliyle Verdiği İntikam Hikayesini İtiraf Etti
Aldatıldığını Öğrenen Didem Soydan Karşılığını Misliyle Verdiği İntikam Hikayesini İtiraf Etti
Modellik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, her hareketiyle magazin dünyasının gündemine oturmayı başarıyor. Yakın zamanda ünlü gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programının konuğu olan Soydan, özel hayatına dair bomba gibi açıklamalarda bulundu.
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Üç yıllık bir ilişki sürecinin ardından partnerinin kendisini aldatığını fark ettiğini belirten Didem Soydan, bu duruma karşı nasıl bir tepki verdiğini anlattı.
Ünlü model, "İlişkimde ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil" dedi.
"Böyle bir intikam aldım"
Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım."
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