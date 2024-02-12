Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aldatıldığını Öğrenen Didem Soydan Karşılığını Misliyle Verdiği İntikam Hikayesini İtiraf Etti

Aldatıldığını Öğrenen Didem Soydan Karşılığını Misliyle Verdiği İntikam Hikayesini İtiraf Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.02.2024 - 17:52

Modellik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, her hareketiyle magazin dünyasının gündemine oturmayı başarıyor. Yakın zamanda ünlü gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programının konuğu olan Soydan, özel hayatına dair bomba gibi açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Üç yıllık bir ilişki sürecinin ardından partnerinin kendisini aldatığını fark ettiğini belirten Didem Soydan, bu duruma karşı nasıl bir tepki verdiğini anlattı.

Üç yıllık bir ilişki sürecinin ardından partnerinin kendisini aldatığını fark ettiğini belirten Didem Soydan, bu duruma karşı nasıl bir tepki verdiğini anlattı.

Aldatılmanın acısını yaşarken, eski flörtlerinden birini arayarak onunla birlikte olduğunu sevgilisine de açıkça söylediğini ifade etti.

Ünlü model, "İlişkimde ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil" dedi.

Ünlü model, "İlişkimde ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil" dedi.

Soydan, şöyle devam etti 👇

"Böyle bir intikam aldım"

"Böyle bir intikam aldım"

'Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam.

Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım."

Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım."

Soydan 'O kişi dondu o kadar büyük bir şok anıydı ki beni aldattığını biliyorum diyerek intikam aldım' ifadelerini kullandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
9
5
4
3
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?