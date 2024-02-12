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La Casa De Papel'de Nairobi'yi Canlandıran Oyuncu Hükümete Bir Çağrı Yaptı!

La Casa De Papel'de Nairobi'yi Canlandıran Oyuncu Hükümete Bir Çağrı Yaptı!

İspanya Gazze dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 16:50

İspanyol oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı 38. Goya Ödülleri töreninde yakasına taktığı rozetle damga vurdu. Ünlü oyuncunun Gazze açıklaması ve İspanyol hükümete çağrısı dikkat çekti. Detaylar içerikte!

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İspanyol oyuncu Alba Flores'i hepimiz Netflix'in en çok izlenen dizisi La Casa De Papel'den tanıyoruz.

İspanyol oyuncu Alba Flores'i hepimiz Netflix'in en çok izlenen dizisi La Casa De Papel'den tanıyoruz.

Ünlü oyuncu dizide Nairobi karakteriyle hepimizin hafızalarına kazındı. Diziyi izleyenler bilir; Nairobi dizinin en önemli karakterlerinden biriydi. Çete içerisinde para basmaktan sorumluydu ve sahtecilik konusunda da uzmandı.

Alba Flores, 10 Şubat 2024 tarihinde İspanya Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından organize edilen 38. Goya Ödülleri törenine katıldı.

Alba Flores, 10 Şubat 2024 tarihinde İspanya Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından organize edilen 38. Goya Ödülleri törenine katıldı.

Flores'in Goya Ödülleri törenine yakasına taktığı Gazze'ye destek rozetiyle katılması kameralar karşısında dikkat çekti.

Flores, taktığı rozete ilişkin bir muhabire yaptığı açıklamada İspanya'yı kastederek,

Flores, taktığı rozete ilişkin bir muhabire yaptığı açıklamada İspanya'yı kastederek,

'30 bin kişinin öldüğü bu karanlık zamanlarda bir şeyleri kutlamaya gelmek benim için çok zor. Umarım bu ülkenin hükümeti Gazze'deki felaketin bir an önce son bulması için bir şeyler yapabilir' sözlerini dile getirdi.

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Siz Flores'in hükümete çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Flores'in hükümete çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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Asa

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