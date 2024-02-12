Seks Sahneleri Yüzünden Eleştirilmişti! Poor Things'in Başrolü Emma Stone, Suçlamalara Okkalı Bir Cevap Verdi
Seks Sahneleri Yüzünden Eleştirilmişti! Poor Things'in Başrolü Emma Stone, Suçlamalara Okkalı Bir Cevap Verdi
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/697716/...
2024 Oscar ödülleri adayı 'Poor Things' sıra dışı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla son zamanların en çok konuşulan filmleri arasında. Özellikle filmde Bella karakterine hayat veren Emma Stone'un seks sahneleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Emma Stone kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Detaylar içerikte!
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Yunan senarist ve film yönetmeni Yorgos Lanthimos'un son filmi 'Poor Things' çarpıcı senaryosu ve iddialı sahneleriyle son zamanların en dikkat çeken yapımlarından biri. Film, 2024 Oscar ödüllerine aday ve şimdiden çok damga vuracağı belli.
Viktorya dönemi Londra'sında geçen film, Bella adlı bir genç kadının ölümünden sonra sıra dışı bir bilim adamı tarafından bebek olarak hayata döndürülmesini konu alıyor.
Emma Stone filmde, doğmamış bir bebeğin beyni kafasına yerleştirilen Bella'yı canlandırıyor ve filmde Bella'nın ilk orgazmını yaşayarak cinsel bir keşfe çıkması anlatılıyor.
Ülkemizde 9 Şubat tarihinde vizyona giren Poor Things, sinefiller tarafından çok merak edilmişti. Hatta vizyona girdiği halde izleyemeyenlerin sosyal medyadaki paylaşımları hiç bitmek bilmemişti.
Oscar adayı Poor Things'in başrol oyuncusu Emma Stone, filmdeki seks sahneleri için hem övgüler toplamış hem de epey fazla eleştiri konusu olmuştu.
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Independent'te yer alan habere göre Emma Stone, cinsiyetçi, istismarcı ve rızasız olarak eleştiri yağmuruna tutulan seks sahneleri hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.
The Times'a seks sahneleri hakkındaki eleştirilere cevap veren Stone,
Emma Stone yaptığı açıklamada,
Siz Poor Things'i izlediniz mi? Filmin anlatımını ve konusunu nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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