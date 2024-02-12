Seks Sahneleri Yüzünden Eleştirilmişti! Poor Things'in Başrolü Emma Stone, Suçlamalara Okkalı Bir Cevap Verdi

'Poor Things'i eleştiren kesimin bugün filmleri nasıl izleyip tükettiği ortada. Sosyal medyada yargılamak ve linçlemek için bunu yapıyorlar. Ama benim gördüğüm bu filmi romantik komedi olarak düşünenler de var korkunç bulanlar da. Bence bu harika bir şey' sözlerini ekledi.