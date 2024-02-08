Vampir Seksi ve Küvet Sahnesiyle Tartışma Yaratan Filmin Yönetmeninden Şaşırtıcı Bir İtiraf Geldi

'Özellikle filmdeki banyo sahnesi izleyiciyi zorlamış olabilir ama ben bunun seksi olduğunu düşündüm. Sahnenin çılgınca olduğunu biliyordum ancak bu kadar kargaşa çıkaracağını tahmin edemezdim. Tartışma çıkarmak istemedim ama günün sonunda insanları kıvrandırmaktan da keyif aldım' açıklamasını yaptı.