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Vampir Seksi ve Küvet Sahnesiyle Tartışma Yaratan Filmin Yönetmeninden Şaşırtıcı Bir İtiraf Geldi

Vampir Seksi ve Küvet Sahnesiyle Tartışma Yaratan Filmin Yönetmeninden Şaşırtıcı Bir İtiraf Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 11:15

2023'ün en tartışmalı filmi olan Saltburn'ün yönetmeni Emerald Fennell, filme ve kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında birtakım itiraflarda bulundu. Gelin önce filmin ayrıntılarına sonra yönetmenin açıklamalarına hep birlikte bakalım.

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2023 yılında sinemalarda ve dijital platformlarda gösterime giren 'Saltburn' filmi şoke edici sahneleriyle konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Emerald Fennell'ın yönetmenliğini üstlendiği film, son zamanların en erotik gerilim filmi olarak dikkat çekiyor.

2023 yılında sinemalarda ve dijital platformlarda gösterime giren 'Saltburn' filmi şoke edici sahneleriyle konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Emerald Fennell'ın yönetmenliğini üstlendiği film, son zamanların en erotik gerilim filmi olarak dikkat çekiyor.

Fennell'ın hem yazıp hem de yönettiği filmin başrollerinde Barry Keoghan, Rosamund Pike, Richard E. Grant ve Jacob Elordi yer alıyor. Peki kara komedi türündeki film neden bu kadar tepki çekti?

Fennell'ın hem yazıp hem de yönettiği filmin başrollerinde Barry Keoghan, Rosamund Pike, Richard E. Grant ve Jacob Elordi yer alıyor. Peki kara komedi türündeki film neden bu kadar tepki çekti?

Filme gelen tepkilere buradan bakabilirsiniz:

Filmde Barry Keoghan'ın izleyeni şoke eden küvet sahnesi, vampir seksi ve doğaçlama olarak gelişen mezarlık sahnesi izleyiciler tarafından aşırı abartılı ve dehşet verici bulundu. Yönetmen ise filmin bu kadar tepki çekmesi hakkında bazı itiraflarda bulundu.

Filmde Barry Keoghan'ın izleyeni şoke eden küvet sahnesi, vampir seksi ve doğaçlama olarak gelişen mezarlık sahnesi izleyiciler tarafından aşırı abartılı ve dehşet verici bulundu. Yönetmen ise filmin bu kadar tepki çekmesi hakkında bazı itiraflarda bulundu.

Independent'in haberine göre 38 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmen, tartışma yaratan sahneler için şu sözleri söyledi:

Independent'in haberine göre 38 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmen, tartışma yaratan sahneler için şu sözleri söyledi:

'Keoghan'ın banyo suyunu içtiği sahne, mezarlıktaki sahneleri ve tabii vampir seksi çok cesurca sahnelerdi. Bu sahneler yüzünden hem eleştirmenler hem de izleyenler bana öfkelendi. Bunun nedeni bence kadın yönetmen olmam' dedi.

Where There's A Will, There's A Wake podcast'inde konuşan yönetmen,

Where There's A Will, There's A Wake podcast'inde konuşan yönetmen,

'Özellikle filmdeki banyo sahnesi izleyiciyi zorlamış olabilir ama ben bunun seksi olduğunu düşündüm. Sahnenin çılgınca olduğunu biliyordum ancak bu kadar kargaşa çıkaracağını tahmin edemezdim. Tartışma çıkarmak istemedim ama günün sonunda insanları kıvrandırmaktan da keyif aldım' açıklamasını yaptı.

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Emerald Fennell, "İnsanlar sürekli o sahneleri oyunculara nasıl yaptırdın gibisinden sorular soruyor ama ben hiçbir oyuncuya zorla bir şey yaptırmadım. Oliver'i canlandıran Keoghan'ın mezarlık sahnesi bile doğaçlamaydı. Vampir seksi sahnesi de kendiliğinden gelişti; Keoghan'ın aklına gelmişti" dedi.

Emerald Fennell, "İnsanlar sürekli o sahneleri oyunculara nasıl yaptırdın gibisinden sorular soruyor ama ben hiçbir oyuncuya zorla bir şey yaptırmadım. Oliver'i canlandıran Keoghan'ın mezarlık sahnesi bile doğaçlamaydı. Vampir seksi sahnesi de kendiliğinden gelişti; Keoghan'ın aklına gelmişti" dedi.

Saltburn'ün erotik gerilim yaratan sahneleri daha çok konuşulacak gibi. Zira eleştirmenlerin de söylediği gibi sahneler erotik, baştan çıkarıcı ve rahatsızlık verici. Tabii yine de başarılı bir film. Siz Saltburn'ü izlediniz mi? Vampir seksi ve mezarlık sahnesini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

Saltburn'ün erotik gerilim yaratan sahneleri daha çok konuşulacak gibi. Zira eleştirmenlerin de söylediği gibi sahneler erotik, baştan çıkarıcı ve rahatsızlık verici. Tabii yine de başarılı bir film. Siz Saltburn'ü izlediniz mi? Vampir seksi ve mezarlık sahnesini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

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