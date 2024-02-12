Çılgın Hırsız'ın Aşırı Komik Minyon Ekibi, Super Bowl'daki Yapay Zeka Reklamlarıyla Ortalığı Kahkahaya Boğdu

Tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmlerinden biri olan Çılgın Hırsız'ın dördüncü filmi temmuz ayında vizyona giriyor. Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'da yayınladıkları reklam ise sosyal medyada viral oldu. Gelin reklamın ayrıntılarına ve minyonların bu sefer neler yaptıklarına hep birlikte bakalım.