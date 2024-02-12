Çılgın Hırsız'ın Aşırı Komik Minyon Ekibi, Super Bowl'daki Yapay Zeka Reklamlarıyla Ortalığı Kahkahaya Boğdu
Çılgın Hırsız'ın Aşırı Komik Minyon Ekibi, Super Bowl'daki Yapay Zeka Reklamlarıyla Ortalığı Kahkahaya Boğdu
Tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmlerinden biri olan Çılgın Hırsız'ın dördüncü filmi temmuz ayında vizyona giriyor. Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'da yayınladıkları reklam ise sosyal medyada viral oldu. Gelin reklamın ayrıntılarına ve minyonların bu sefer neler yaptıklarına hep birlikte bakalım.
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ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı Super Bowl bu sene de çok renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü şarkıcıların sahne aldığı ve her yıl 100 milyondan fazla insanın televiz ekranlarının başında izlediği etkinliğe reklamlar damga vurdu.
Bu yüzden ABD'nin en büyük markalarının bu özel etkinlikte çok yüksek dolarlara reklam vermesine şaşmamalı. Kaldı ki Super Bowl'un 30 saniyelik spot ışığında bir reklamın dünyaya anlatabileceği çok şey var!
İşte o reklamlardan biri de küçük büyük herkesin izlemek için sabırsızlıkla beklediği Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4) filminden geldi. Reklamda minyonlar her zamanki gibi eğleniyor ama bu sefer öncekilerden daha farklı.
Super Bowl'da yayınlanan 30 saniyelik reklamda minyonlar internet alemini boğup boğup duvara atan yapay zeka teknolojisi tarafından oluşturulan görsellerle adeta dalga geçiyor.
Yapay zekayla oluşturulan görüntülerle başlayan reklamda üç bacaklı kadınların yoga yaptığını, kraliyet ailesinin kaslı bacaklarını, çok parmaklı ellerin tokalaştığını, birlikte çiğ spagetti yiyen bir grup arkadaşın görüntülerini izleyebilirsiniz.
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Reklamı seslendiren aktör Jon Hamm "Yapay zeka dünyayı görme şeklimizi değiştiriyor" diyor ve ekliyor: "Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler bilgisayarlar tarafından değil, dev bir ofis alanında hasara yol açan yüzlerce minyon tarafından yaratılıyor."
Steve Carell'ın Gru'yu seslendirdiği Çılgın Hırsız 4 filmi 5 Temmuz 2024 tarihinde vizyona girecek. Bakalım minyonlar serinin bu filminde kıkır kıkır gülerek neler yapacak? Merakla bekliyoruz!
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