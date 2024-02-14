Aslan Burcu Olmasına Gerek Bile Olmayan Hadise Konserinde Aynaya Bakarak Şarkı Söyleyince Dillere Fena Düştü!
Aslan Burcu Olmasına Gerek Bile Olmayan Hadise Konserinde Aynaya Bakarak Şarkı Söyleyince Dillere Fena Düştü!
Hadise son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Gerek sahne şovları, gerek tarzı, gerekse özel hayatıyla gündemimizden düşmeyen Hadise bu sefer de son sahne şovuyla gündemimizde. Fakat kendisine, gündeme geldi değil de dillere düştü desek daha doğru olacak gibi.
Hadise, bu kez seyircilerine değil, aynada kendisine bakarak şarkı söylemeyi tercih etti!
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Hadise müzik sektörüne adım attığı ilk günden beri ortalığı kasıp kavuruyor.
Öyle ki Hadise, modayı da yakından takip ediyor, hem kendi stilini hem de sahne şovlarını sürekli güncel tutuyor.
Hadise, son olarak İstanbul konserinden kareler paylaştı.
Hem izleyenler hem de Hadise tarafından paylaşılan bu dans şovu ise epeyce konuşulmuştu;
Söz konusu konserden yepyeni bir detay daha ortaya çıktı. Hadise'nin konserinde büyük boy bir ayna yer aldığı, kendi paylaşımlarında da görülmüştü.
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'Stillbabby' adlı kullanıcının paylaşımı şu şekildeydi;
Hadise'nin 'kirli' aynaya bakarak şarkı söylediği anlar ise bu şekilde!
Esasen Terazi burcu olduğunu bildiğimiz Hadise'nin Aslan burcu olmasına gerek bile olmadığını da böylece tekrar görmüş olduk!
Tabii bu videoya izleyenlerden de tepkiler gecikmedi! 😂
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