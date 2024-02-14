Aslan Burcu Olmasına Gerek Bile Olmayan Hadise Konserinde Aynaya Bakarak Şarkı Söyleyince Dillere Fena Düştü!

Hadise son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Gerek sahne şovları, gerek tarzı, gerekse özel hayatıyla gündemimizden düşmeyen Hadise bu sefer de son sahne şovuyla gündemimizde. Fakat kendisine, gündeme geldi değil de dillere düştü desek daha doğru olacak gibi.

Hadise, bu kez seyircilerine değil, aynada kendisine bakarak şarkı söylemeyi tercih etti!