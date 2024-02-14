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Aslan Burcu Olmasına Gerek Bile Olmayan Hadise Konserinde Aynaya Bakarak Şarkı Söyleyince Dillere Fena Düştü!

Aslan Burcu Olmasına Gerek Bile Olmayan Hadise Konserinde Aynaya Bakarak Şarkı Söyleyince Dillere Fena Düştü!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.02.2024 - 13:30

Hadise son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Gerek sahne şovları, gerek tarzı, gerekse özel hayatıyla gündemimizden düşmeyen Hadise bu sefer de son sahne şovuyla gündemimizde. Fakat kendisine, gündeme geldi değil de dillere düştü desek daha doğru olacak gibi

Hadise, bu kez seyircilerine değil, aynada kendisine bakarak şarkı söylemeyi tercih etti!

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Hadise müzik sektörüne adım attığı ilk günden beri ortalığı kasıp kavuruyor.

Hadise müzik sektörüne adım attığı ilk günden beri ortalığı kasıp kavuruyor.

Neredeyse her çıkardığı şarkıyla dillerimize dolanmayı başaran isim, son zamanlarda ise daha çok magazin gündeminde. Gerek özel hayatıyla gerekse de kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor kendisi.

Öyle ki Hadise, modayı da yakından takip ediyor, hem kendi stilini hem de sahne şovlarını sürekli güncel tutuyor.

Öyle ki Hadise, modayı da yakından takip ediyor, hem kendi stilini hem de sahne şovlarını sürekli güncel tutuyor.

Sahne şovlarına özellikle tercih ettiği kıyafetler ve dansları ile damga vuran Hadise, yurtiçinde ve dışında sık sık sahne almaya devam ediyor. Bu anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor tabii.

Hadise, son olarak İstanbul konserinden kareler paylaştı.

Hadise, son olarak İstanbul konserinden kareler paylaştı.

Milyonlarca kişinin dinlemek için can attığı Hadise, İstanbul'da sahne aldı. İstanbul konserinden en beğendiği anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Hem izleyenler hem de Hadise tarafından paylaşılan bu dans şovu ise epeyce konuşulmuştu;

Hem izleyenler hem de Hadise tarafından paylaşılan bu dans şovu ise epeyce konuşulmuştu;

Baş dansçısı ile oldukça seksi bir dansa imza atan Hadise, 'Aşk Kaç Beden Giyer?' şarkısına yeni bir koyut kazandırmıştı adeta.

Burada dansın detaylarına da yer vermiştik;

Söz konusu konserden yepyeni bir detay daha ortaya çıktı. Hadise'nin konserinde büyük boy bir ayna yer aldığı, kendi paylaşımlarında da görülmüştü.

Söz konusu konserden yepyeni bir detay daha ortaya çıktı. Hadise'nin konserinde büyük boy bir ayna yer aldığı, kendi paylaşımlarında da görülmüştü.

Buradan bakınca oldukça cool ve seksi görünen ayna, gelin görün ki konser sırasında pek de öyle görünmüyormuş!

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoyla beraber, gerçekler de ortaya çıkmış oldu.

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'Stillbabby' adlı kullanıcının paylaşımı şu şekildeydi;

'Stillbabby' adlı kullanıcının paylaşımı şu şekildeydi;

Hadise'nin 'kirli' aynaya bakarak şarkı söylediği anlar ise bu şekilde!

Esasen Terazi burcu olduğunu bildiğimiz Hadise'nin Aslan burcu olmasına gerek bile olmadığını da böylece tekrar görmüş olduk!

Esasen Terazi burcu olduğunu bildiğimiz Hadise'nin Aslan burcu olmasına gerek bile olmadığını da böylece tekrar görmüş olduk!

Tabii bu videoya izleyenlerden de tepkiler gecikmedi! 😂

Tabii bu videoya izleyenlerden de tepkiler gecikmedi! 😂
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