Şimdi Mert Ramazan Demir Düşünsün: Afra Saraçoğlu ve Yeni Partnerden İlk Poz Geldi!
Şimdi Mert Ramazan Demir Düşünsün: Afra Saraçoğlu ve Yeni Partnerden İlk Poz Geldi!
Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı diziye, Melih Özkaya 'Akın' karakteriyle dahil oluyor. Akın'ın Seyran ve Ferit'in ilişkisini nasıl etkileyeceği merak konusuyken Afra Saraçoğlu ve Melih Özkaya'dan ilk poz geldi bile!
Şimdi Mert Ramazan Demir düşünsün...
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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını'nda heyecan eksik olmuyor.
Özellikle de bir dargın bir barışık, son zamanlarda da imkansız hale gelen Seyran ve Ferit'in aşkı her hafta yakından takip ediliyor.
Haliyle Yalı Çapkını çiftinin gerek set arkasından gerek dergi çekimlerinden birçok pozunu gördük bugüne kadar.
Gelgelelim, Yalı Çapkını'nda ortalık biraz daha kızışacak gibi duruyor!
Akın karakterine ise genç oyuncu Melih Özkaya hayat verecek.
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Bizler dizinin yeni bölümünü merakla beklerken Afra Saraçoğlu ve Melih Özkaya'dan ise ilk paylaşım geldi!
O zaman şimdi Ferit düşünsün! 😂
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