Şimdi Mert Ramazan Demir Düşünsün: Afra Saraçoğlu ve Yeni Partnerden İlk Poz Geldi!

Bunda tabii Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in partnerliğinin payı da bir hayli fazla. Neden diye soracak olursanız, çiftin gerçeğe dönen ilişkisini hatırlatmak isteriz.

Her ne kadar inkar edilse de!