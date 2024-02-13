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Şimdi Mert Ramazan Demir Düşünsün: Afra Saraçoğlu ve Yeni Partnerden İlk Poz Geldi!

Şimdi Mert Ramazan Demir Düşünsün: Afra Saraçoğlu ve Yeni Partnerden İlk Poz Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 18:14

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı diziye, Melih Özkaya 'Akın' karakteriyle dahil oluyor. Akın'ın Seyran ve Ferit'in ilişkisini nasıl etkileyeceği merak konusuyken Afra Saraçoğlu ve Melih Özkaya'dan ilk poz geldi bile!

Şimdi Mert Ramazan Demir düşünsün...

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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını'nda heyecan eksik olmuyor.

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını'nda heyecan eksik olmuyor.

Kadrosunda ünlü isimleri bir araya getiren dizi, son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri. Öyle ki Cuma günleri tüm Türkiye ekran başına kilitleniyor.

Özellikle de bir dargın bir barışık, son zamanlarda da imkansız hale gelen Seyran ve Ferit'in aşkı her hafta yakından takip ediliyor.

Özellikle de bir dargın bir barışık, son zamanlarda da imkansız hale gelen Seyran ve Ferit'in aşkı her hafta yakından takip ediliyor.

Bunda tabii Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in partnerliğinin payı da bir hayli fazla. Neden diye soracak olursanız, çiftin gerçeğe dönen ilişkisini hatırlatmak isteriz.

Her ne kadar inkar edilse de!

Haliyle Yalı Çapkını çiftinin gerek set arkasından gerek dergi çekimlerinden birçok pozunu gördük bugüne kadar.

Haliyle Yalı Çapkını çiftinin gerek set arkasından gerek dergi çekimlerinden birçok pozunu gördük bugüne kadar.

Çiftimiz yeri geldi çılgınlar gibi eğlendi, yeri geldi yılın en seksi çifti oldu. Partnerlerin pozlarını ise en çok Afra Saraçoğlu'nun paylaşımlarından gördük.

Gelgelelim, Yalı Çapkını'nda ortalık biraz daha kızışacak gibi duruyor!

Gelgelelim, Yalı Çapkını'nda ortalık biraz daha kızışacak gibi duruyor!

Yalı Çapkını kadrosuna Akın karakteri dahil oluyor! Sevilen dizinin 57. bölümünde, Akın karakteri de hikayeye dahil olacak.

Akın karakterine ise genç oyuncu Melih Özkaya hayat verecek.

Akın karakterine ise genç oyuncu Melih Özkaya hayat verecek.

Ancak henüz Akın'ın Seyran ve Ferit ilişkisine nasıl bir etkide bulunacağı bilinmiyor. 

Tabii yorumlar, Akın'ın Seyran'a yeni partner olacağı yönünde.

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Bizler dizinin yeni bölümünü merakla beklerken Afra Saraçoğlu ve Melih Özkaya'dan ise ilk paylaşım geldi!

Bizler dizinin yeni bölümünü merakla beklerken Afra Saraçoğlu ve Melih Özkaya'dan ise ilk paylaşım geldi!

Şöyle bir bakınca, oldukça uyumlu görünüyorlar aslında.

O zaman şimdi Ferit düşünsün! 😂

O zaman şimdi Ferit düşünsün! 😂
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