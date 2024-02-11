Hadise Konserinde Giydiği İddialı Kostümü ve Dans Performansı ile Fena Topa Tutuldu!
Hadise Konserinde Giydiği İddialı Kostümü ve Dans Performansı ile Fena Topa Tutuldu!
Sosyal medya paylaşımları, özel yaşamı ve sahne stiliyle, popüler sanatçı Hadise'nin adı sıkça anılıyor. Son zamanlarda trend olan mikro mini şort modasını sahne kostümüne adapte eden Hadise, enerjik dans performansıyla da göz dolduruyor.
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Son zamanlarda moda dünyasını kasıp kavuran mikro mini şort trendi, yılın en popüler trendlerinden biri oldu.
Dünya çapında büyük bir etki yaratan bu trende ünlü pop yıldızı Hadise de kayıtsız kalmadı.
Sahne performansıyla her zaman göz dolduran Hadise, bu kez de iddialı bir görünümle karşımıza çıktı.
Hadise'nin dikkat çeken dans performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve pek çok yorum aldı.
Ancak Hadise'nin bu tarzı Beyonce ve Jennifer Lopez'e benzetildi. Hadise'nin kalp atışlarını hızlandıran dans şovu için de benzerlikler buldular.
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Ancak yine de Hadise'nin seksi ve enerjik sahne performansı, onun hayranları tarafından büyük beğeni topluyor.
İşte Hadise'nin olay yaratan dans videosu:
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