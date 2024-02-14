“Ömürlük Sevgilim”: Sinem Kobal Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile Pozlarını 14 Şubat Sevgililer Gününde Paylaştı
“Ömürlük Sevgilim”: Sinem Kobal Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile Pozlarını 14 Şubat Sevgililer Gününde Paylaştı
Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile özel fotoğraflarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Ömürlük sevgilim' notuyla paylaştı.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ünlüler dünyasında aşklarıyla imrenerek baktığımız çiftler arasında yer alıyor.
Yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız çocuğuna sahip olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sinem Kobal'ın geçtiğimiz günlerde ailecek gittikleri Mauritius tatilinden paylaştığı pozlar çok beğenilmişti.
Sinem Kobal, şimdide eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı romantik fotoğraflarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde takipçileriyle paylaştı.
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Bu kareler 'Aşk size çok yakışıyor' dedirtti.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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