Sinem Kobal'ın Eşi ve Kızlarıyla Gittiği Mauritius Tatilinden Paylaştığı 'Mutlu Aile' Pozları Düşman Çatlatır
Sinem Kobal'ın Eşi ve Kızlarıyla Gittiği Mauritius Tatilinden Paylaştığı 'Mutlu Aile' Pozları Düşman Çatlatır
Mauritius Cumhuriyeti'ne giden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, İstanbul'a dönmelerinin ardından tatillerinden renkli fotoğraflarını 'Sürprizli aile albümü' notunu düşerek paylaştı.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Sinem ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, geçtiğimiz aylarda aldatma iddialarıyla epey konuşulmuştu.
Evliliklerini daima gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, iddiaların doğru olmadığını çok geçmeden açıklamışlardı.
Kısa bir süre önce ailecek Afrika tatiline çıkan ünlü çift, birlikte dövme yaptırdıkları anları sevenleriyle paylaşmıştı.
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Tüm bu söylentilere son veren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ve mutlu aile tablolarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kobal ailesi, geçtiğimiz haftalarda tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçmişti.
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İstanbul'a dönen çiftten Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla ve Lalin ile mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraflardan yola çıkarak çoğunlukla Lalin'i annesine, Leyla'ı ise babasına benzetti.
Mutlu aile pozları çok beğenilen Sinem Kobal'ın bu paylaşımları kısa sürede çok beğenildi.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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