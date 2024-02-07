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Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Wilma Elles Doğum Kilolarını Nasıl Verdiğini Anlattı: Niyet, Frekans, Şükür

Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Wilma Elles Doğum Kilolarını Nasıl Verdiğini Anlattı: Niyet, Frekans, Şükür

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 11:22

Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide Caroline karakterine hayat veren Alman oyuncu Wilma Elles, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Posta Gazetesi'nin haberine göre Wilma Elles, doğum kilolarını nasıl verdiğini açıkladı.

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Wilma Elles, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle akıllarımıza kazındı.

Wilma Elles, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle akıllarımıza kazındı.

Alman asıllı oyuncu, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile ünlenmiş, daha sonra birçok sinema filminde rol almaya başlamıştı. 

Kendisi Türkiye'de hatrı sayılır bir üne kavuştu.

Wilma Elles, Türk avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirme kararı aldıktan sonra, Türkiye'de yaşamaya başladı.

Wilma Elles, Türk avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirme kararı aldıktan sonra, Türkiye'de yaşamaya başladı.

Wilma Elles, 2014 yılında Kerem Göğüş ile nikah masasına oturmuştu. İki çocuğu olan çift, 2019 yılında ise boşanma kararı almıştı. 

Mehmet Şah Çelik ve Wilma Elles çifti ise 2022 yılında sade bir törenle dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında ise Wilma Elles üçüncü kez hamile olduğunu "Ailemizi inşallah büyüteceğiz" diyerek açıklamıştı.

Geçtiğimiz Haziran ayında ise Wilma Elles üçüncü kez hamile olduğunu "Ailemizi inşallah büyüteceğiz" diyerek açıklamıştı.

Yaz aylarında eşinin memleketi Bitlis'i ziyaret eden Wilma Elles, tam bir Türk gelini olduğunu da kanıtlamıştı. Aile büyüklerinin elini öpen Elles, Bitlis'in tarihi yerlerini de gezmeyi ihmal etmemişti.

Wilma Elles, 5 Ekim'de paylaştığı fotoğraflarla kızı Tiara Manolya'ya kavuştuğunu açıkladı.

Wilma Elles, 5 Ekim'de paylaştığı fotoğraflarla kızı Tiara Manolya'ya kavuştuğunu açıkladı.

'Rüyalar gerçekleştiğinde....🙏🤍🧿✨ Çok şükür 🙏🙏🙏🙏🧿🤍' notunu düşen Wilma Elles'ın pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre Wilma Elles, hamilelik döneminde 18 kilo aldığını, yaklaşık 3 hafta içerisinde ise fazla kilolardan kurtulduğunu açıkladı.

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre Wilma Elles, hamilelik döneminde 18 kilo aldığını, yaklaşık 3 hafta içerisinde ise fazla kilolardan kurtulduğunu açıkladı.

Uzman desteğiyle aldığı kilolardan kurtulduğunu belirten Wilma Elles, “Hem anneliği hem de çalışmayı bir arada yapıyorum. Yaşam koçumla birlikte yürüyüşe çıktık.' diyerek iş hayatına döndüğünü de ekledi. 

Diyet yaptığını belirten Wilma Elles, henüz spor yapamadığının ise altını çizdi.

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Spor yapmadığını, diyetle kilo verdiğini belirten ünlü isim "Daha çok böyle niyetle, frekanslarla, şükretmeyle biz bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Spor yapmadığını, diyetle kilo verdiğini belirten ünlü isim "Daha çok böyle niyetle, frekanslarla, şükretmeyle biz bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşam koçunun desteğiyle kilo verdiğini açıklayan Wilma Elles, aynı zamanda 

'Destek aldığım kişi 4 çocuk annesi. Ama nasıl güzel. Çok güzel bir yüzü var. Zaten çocuklar da enerji veriyor.' ifadelerini kullandı.

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