Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Wilma Elles Doğum Kilolarını Nasıl Verdiğini Anlattı: Niyet, Frekans, Şükür
Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Wilma Elles Doğum Kilolarını Nasıl Verdiğini Anlattı: Niyet, Frekans, Şükür
Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide Caroline karakterine hayat veren Alman oyuncu Wilma Elles, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Posta Gazetesi'nin haberine göre Wilma Elles, doğum kilolarını nasıl verdiğini açıkladı.
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Wilma Elles, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle akıllarımıza kazındı.
Wilma Elles, Türk avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirme kararı aldıktan sonra, Türkiye'de yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz Haziran ayında ise Wilma Elles üçüncü kez hamile olduğunu "Ailemizi inşallah büyüteceğiz" diyerek açıklamıştı.
Wilma Elles, 5 Ekim'de paylaştığı fotoğraflarla kızı Tiara Manolya'ya kavuştuğunu açıkladı.
Posta Gazetesi'nin aktardığına göre Wilma Elles, hamilelik döneminde 18 kilo aldığını, yaklaşık 3 hafta içerisinde ise fazla kilolardan kurtulduğunu açıkladı.
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Spor yapmadığını, diyetle kilo verdiğini belirten ünlü isim "Daha çok böyle niyetle, frekanslarla, şükretmeyle biz bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.
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