Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Wilma Elles Doğum Kilolarını Nasıl Verdiğini Anlattı: Niyet, Frekans, Şükür

Uzman desteğiyle aldığı kilolardan kurtulduğunu belirten Wilma Elles, “Hem anneliği hem de çalışmayı bir arada yapıyorum. Yaşam koçumla birlikte yürüyüşe çıktık.' diyerek iş hayatına döndüğünü de ekledi.

Diyet yaptığını belirten Wilma Elles, henüz spor yapamadığının ise altını çizdi.