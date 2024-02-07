Çağla Şıkel Formunu Korumak için Neler Yediğini Açıkladı: Yani, Hiçbir Şey!
Çağla Şıkel Formunu Korumak için Neler Yediğini Açıkladı: Yani, Hiçbir Şey!
Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/cagla-si...
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Son zamanlarda beslenme rutininde önemli değişiklikler yaptığını belirten Şıkel, bu değişiklikler sayesinde şişkinlik sorununun da üstesinden geldiğini ifade etti.
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Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Çağla Şıkel, birçok konuda dürüst yanıtları ile gündeme oturdu.
Şıkel, Emre Altuğ ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından özel hayatını bir süreliğine kameralardan uzak tutmuştu.
Ancak, bir süre avukat Naim Gönenli ile yaşadığı aşkla yeniden gündeme gelmişti.
Bu ilişki kısa sürmüş ve Çağla Şıkel, ayrılıkla ilgili olarak “Evet, ayrıldık, haberler doğru. Bu, ortaklaşa aldığımız bir karardı ve öyle olması gerekti” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Şıkel, şimdilerde ise sağlıklı ve formda görünen vücudu hakkında konuşuyor.
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Model, bağırsak sağlığını korumak amacıyla beslenme alışkanlıklarında büyük bir değişiklik yaptığını belirtti.
Şıkel, “Gluten, lektin, kuruyemiş, meyve ve süt ürünlerini tamamen diyetimden çıkardım. Ayrıca, abur cubur tüketmeyi de bıraktım. Bu şekilde beslenmeye 2 ay önce başladım ve hiç zorlanmadım. Artık şişkinlik problemim kalmadı ve kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.
Şıkel’in bu açıklaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve birçok kişi, Şıkel'in yemediklerine karşılık olarak "Yediklerini söylesen daha kolaydı" ve "Kardeşim ne yiyorsun sen?" gibi yorumlar yaptı.
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