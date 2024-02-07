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Hindistan'da Tanıştığı Adam Üzerinden Oğuzhan Uğur ve Hasan Can Kaya Göndermesi Yapan Hostes Viral Oldu

Hindistan'da Tanıştığı Adam Üzerinden Oğuzhan Uğur ve Hasan Can Kaya Göndermesi Yapan Hostes Viral Oldu

Hasan Can Kaya Oğuzhan Uğur
Arya
Arya - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 11:02

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'@heybabezig' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, mesleği olan hosteslikle ilgili yaptığı paylaşımlar ile sık sık viral oluyor.

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Yılbaşı gecesi de Hindistan'a uçan kadın, tanıştığı ve Oğuzhan Uğur'a benzeyen adam üzerinden yaptığı mizah ile de viral oldu.

Yılbaşı gecesi de Hindistan'a uçan kadın, tanıştığı ve Oğuzhan Uğur'a benzeyen adam üzerinden yaptığı mizah ile de viral oldu.

'Hostes Olarak Bir Gün' paylaşımı da viral olmuştu: 👇

Hindistan'da tanıştığı ve Oğuzhan Uğur'a benzeyen adam ile evlenip çocuk yaptığını iddia eden kadın, çocuklarının fotoğrafı olarak da Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'un kardeşini kullandı.

Hindistan'da tanıştığı ve Oğuzhan Uğur'a benzeyen adam ile evlenip çocuk yaptığını iddia eden kadın, çocuklarının fotoğrafı olarak da Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'un kardeşini kullandı.

O kadın son olarak da 'Sonra sen ünlü oldun' diyerek Oğuzhan Uğur ve Hasan Can Kaya'nın fotoğrafını kullandı.

O kadın son olarak da 'Sonra sen ünlü oldun' diyerek Oğuzhan Uğur ve Hasan Can Kaya'nın fotoğrafını kullandı.

İşte o hostesin sosyal medyayı troll'lediği videosu: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇
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