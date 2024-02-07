Hindistan'da Tanıştığı Adam Üzerinden Oğuzhan Uğur ve Hasan Can Kaya Göndermesi Yapan Hostes Viral Oldu

'@heybabezig' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, mesleği olan hosteslikle ilgili yaptığı paylaşımlar ile sık sık viral oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yılbaşı gecesi de Hindistan'a uçan kadın, tanıştığı ve Oğuzhan Uğur'a benzeyen adam üzerinden yaptığı mizah ile de viral oldu.
Hindistan'da tanıştığı ve Oğuzhan Uğur'a benzeyen adam ile evlenip çocuk yaptığını iddia eden kadın, çocuklarının fotoğrafı olarak da Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'un kardeşini kullandı.
O kadın son olarak da 'Sonra sen ünlü oldun' diyerek Oğuzhan Uğur ve Hasan Can Kaya'nın fotoğrafını kullandı.
İşte o hostesin sosyal medyayı troll'lediği videosu: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda