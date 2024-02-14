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'Aile' Dizisinin 'Yağmur'u Yüsra Geyik'in Seslendirmeli Paylaşımı 'Herkes Kendine Gelsin' Dedirtti!

'Aile' Dizisinin 'Yağmur'u Yüsra Geyik'in Seslendirmeli Paylaşımı 'Herkes Kendine Gelsin' Dedirtti!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 11:32

Son dönemde 'Aile' dizisindeki Yağmur karakteriyle ortalığı yakıp geçen Yüsra Geyik, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendine hayran bırakmayı başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son paylaşımıyla güldürdü.

Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Uzun yıllar boyunca Arka Sokaklar dizisinde ‘Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’ karakterine hayat veren Yüsra Geyik’i şimdilerde tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Uzun yıllar boyunca Arka Sokaklar dizisinde ‘Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’ karakterine hayat veren Yüsra Geyik’i şimdilerde tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan ekranların en sevilen yapımlarından biri olan 'Aile' dizisinde Yağmur karakteri ile adından sıkça söz ettirdi.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan ekranların en sevilen yapımlarından biri olan 'Aile' dizisinde Yağmur karakteri ile adından sıkça söz ettirdi.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Yüsra Geyik sık sık kamera karşısına geçtiği pozlarla da kendine hayran bırakıyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Yüsra Geyik sık sık kamera karşısına geçtiği pozlarla da kendine hayran bırakıyor.

Bir marka için verdiği iddialı pozları epey konuşulmuştu. Gelin birlikte bakalım.👇

Yüsra Geyik bu defa da geleneği bozmadı. Objektiflere verdiği pozlar ortalığı yakıp geçti.👇

Yüsra Geyik bu defa da geleneği bozmadı. Objektiflere verdiği pozlar ortalığı yakıp geçti.👇

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Bu pozların ardından arka seslendirmesiyle güldüren bu videoyu da takipçileriyle paylaştı.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:

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