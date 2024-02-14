'Aile' Dizisinin 'Yağmur'u Yüsra Geyik'in Seslendirmeli Paylaşımı 'Herkes Kendine Gelsin' Dedirtti!

Son dönemde 'Aile' dizisindeki Yağmur karakteriyle ortalığı yakıp geçen Yüsra Geyik, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendine hayran bırakmayı başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son paylaşımıyla güldürdü.

Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇