'Aile' Dizisinin 'Yağmur'u Yüsra Geyik'in Seslendirmeli Paylaşımı 'Herkes Kendine Gelsin' Dedirtti!
'Aile' Dizisinin 'Yağmur'u Yüsra Geyik'in Seslendirmeli Paylaşımı 'Herkes Kendine Gelsin' Dedirtti!
Son dönemde 'Aile' dizisindeki Yağmur karakteriyle ortalığı yakıp geçen Yüsra Geyik, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendine hayran bırakmayı başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son paylaşımıyla güldürdü.
Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Uzun yıllar boyunca Arka Sokaklar dizisinde ‘Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’ karakterine hayat veren Yüsra Geyik’i şimdilerde tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Geçtiğimiz haftalarda final yapan ekranların en sevilen yapımlarından biri olan 'Aile' dizisinde Yağmur karakteri ile adından sıkça söz ettirdi.
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Yüsra Geyik sık sık kamera karşısına geçtiği pozlarla da kendine hayran bırakıyor.
Yüsra Geyik bu defa da geleneği bozmadı. Objektiflere verdiği pozlar ortalığı yakıp geçti.👇
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Bu pozların ardından arka seslendirmesiyle güldüren bu videoyu da takipçileriyle paylaştı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:
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