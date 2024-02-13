Bıyıkları ve Kovboydan Hallice Kombiniyle Dillere Düşen Kıvanç Tatlıtuğ "Ne Yaptın Kendine?" Dedirtti
Bıyıkları ve Kovboydan Hallice Kombiniyle Dillere Düşen Kıvanç Tatlıtuğ "Ne Yaptın Kendine?" Dedirtti
Yeni imajıyla muhabirlere poz veren Kıvanç Tatlıtuğ'un bıyığı da kombini de dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ülkenin en yakışıklı erkeği sizce kim?" diye sorulduğunda akıllara gelen tek isim olan Kıvanç Tatlıtuğ, büyük çoğunluk için baştan aşağı her yönüyle ideal erkek ve ideal kocayı temsil ediyor biliyorsunuz.
Aşkını her fırsatta dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer'e düşkünlüğü ayrı 👇
Minik oğulları Kurt Efe'ye gösterdiği özen, yaptığı babalık ve paylaştığı tatlı anlar ayrı👇 gündem oluyor ve her defasında biraz daha düşmeyi başarıyoruz kendisine...
Beren Saat'le yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı'da bir araya gelen, en son da Serenay Sarıkaya'yla başrolünde yer aldığı Aile dizisinin finaliyle tüm gözleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, finalin ardından ilginç bir imaj değişikliğine gitti...
Ve inanır mısınız? Bu sefer kendisine düşülmedi, aksine "Ne yaptın kendine?" soruları peş peşe yağdı. Tatlıtuğ'un kovboydan hallice kombini, bıyıkları ve yeni havası dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda