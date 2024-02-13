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Skandal İfşasından Sonra Ekranlardan Uzaklaşan Aslı Bekiroğlu, Dizi Sektörüne Sitem Etti!

Skandal İfşasından Sonra Ekranlardan Uzaklaşan Aslı Bekiroğlu, Dizi Sektörüne Sitem Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
13.02.2024 - 22:30

Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Aslı Bekiroğlu, dizi sektörüne sitemde bulundu. Detaylar 👇

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Gülümse Yeter, İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi birçok projede yer alan ama hafızalarımıza en çok Jet Sosyete'deki rolüyle kazınan Aslı Bekiroğlu'nu tanıyanlarınız vardır.

Gülümse Yeter, İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi birçok projede yer alan ama hafızalarımıza en çok Jet Sosyete'deki rolüyle kazınan Aslı Bekiroğlu'nu tanıyanlarınız vardır.

Birkaç sene önce yasadışı yollarla "ifşa" adı altında yayılan özel fotoğraflarıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, o zamandan beri rol aldığı yapımlardan çok skandallarıyla gündeme geliyor.

Birkaç sene önce yasadışı yollarla "ifşa" adı altında yayılan özel fotoğraflarıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, o zamandan beri rol aldığı yapımlardan çok skandallarıyla gündeme geliyor.

İfşa skandalının ardından bir süre sektörde dikiş tutturamayan Bekiroğlu, Barış Akarsu'nun film projesinde yer alacakken yaptığı büyük gafla projeden çıkarılmıştı hatırlarsanız.

İfşa skandalının ardından bir süre sektörde dikiş tutturamayan Bekiroğlu, Barış Akarsu'nun film projesinde yer alacakken yaptığı büyük gafla projeden çıkarılmıştı hatırlarsanız.

“Barış Bey'in trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim” cevabını veren oyuncu büyük tepki çekmişti.

En son Elidor lansmanı için seçtiği tuhaf kıyafetle dillere düşen Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz saatlerde dizi sektörüne sitemini dile getirdiği bir paylaşımda bulundu.

En son Elidor lansmanı için seçtiği tuhaf kıyafetle dillere düşen Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz saatlerde dizi sektörüne sitemini dile getirdiği bir paylaşımda bulundu.

Fotoğrafını "Ben bir dizide oynatırdım bu kızı ama siz bilirsiniz" notuyla paylaştı.

Fotoğrafını "Ben bir dizide oynatırdım bu kızı ama siz bilirsiniz" notuyla paylaştı.

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