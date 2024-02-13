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Best Model Türkiye'nin Kurucusu Erkan Özerman Hayatını Kaybetti

Best Model Türkiye'nin Kurucusu Erkan Özerman Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
13.02.2024 - 17:25

Best Model Türkiye kurucusu Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Detaylar birazdan...

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Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri, Best Model Türkiye'nin kurucusu Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri, Best Model Türkiye'nin kurucusu Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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