Best Model Türkiye'nin Kurucusu Erkan Özerman Hayatını Kaybetti
Best Model Türkiye'nin Kurucusu Erkan Özerman Hayatını Kaybetti
Best Model Türkiye kurucusu Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Detaylar birazdan...
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Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri, Best Model Türkiye'nin kurucusu Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.
2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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