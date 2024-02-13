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Erkan Özerman Kimdir? Erkan Özerman Neden Vefat Etti?

Erkan Özerman Kimdir? Erkan Özerman Neden Vefat Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 17:29

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı  Erkan Özerman hayatını kaybetti. Özerman, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri olarak çalışmalar yürütmüştü. Erkan Özerman, eğlence dünyasının mimarı olarak tanımlanıyordu. 

Peki Erkan Özerman kimdir, neden vefat etti?

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Erkan Özerman Kimdir?

Erkan Özerman Kimdir?

Türkiye'de yapımcı, organizatör ve sanat yönetmeni olarak tanınan Erkan Özerman, Kasım 1938'de İstanbul'da doğdu. 

Özerman, orta öğrenimini Galatasaray Ortaokulu'nda, üniversite eğitimini ise Paris VIII Üniversitesi, Paris Siyaset Okulu, Sosyoloji Fakültesi'nde tamamladı.

Erkan Özerman'ın Mesleki Hayatı

Erkan Özerman'ın Mesleki Hayatı

Sinema ve tiyatro eleştirmenliği ve çeşitli gazetelerde dergi yazarlığı yapan Erkan Özerman, geçici olarak Ankara Radyosu'nda eğlence programları yönetmenliği de yaptı. 

Türkiye'de eğlence dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Erkan Özerman, büyük gece kulüpleri ve diskoların kurucusu olarak da kabul ediliyordu.

1976 yılında Fransı-Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model Of Turkey ile Best Model Of The World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak da görev aldı.

2017 yılında Best Model’i 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman’a devretti.

Erkan Özerman Neden Vefat Etti?

Erkan Özerman Neden Vefat Etti?

Bir süredir kanser ile mücadele ettiği bilinen Erkan Özerman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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