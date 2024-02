Erkan Özerman Kimdir? Erkan Özerman Neden Vefat Etti?

Sinema ve tiyatro eleştirmenliği ve çeşitli gazetelerde dergi yazarlığı yapan Erkan Özerman, geçici olarak Ankara Radyosu'nda eğlence programları yönetmenliği de yaptı.

Türkiye'de eğlence dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Erkan Özerman, büyük gece kulüpleri ve diskoların kurucusu olarak da kabul ediliyordu.

1976 yılında Fransı-Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model Of Turkey ile Best Model Of The World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak da görev aldı.

2017 yılında Best Model’i 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman’a devretti.