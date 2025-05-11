onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u Bir Araya Getiren Eşref Rüya'nın Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u Bir Araya Getiren Eşref Rüya'nın Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2025 - 22:47

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u bir araya getiren dizi, yakaladığı başarı sayesinde ikinci sezon onayını almıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi netleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u bir araya getiren Eşref Rüya, kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başardı.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u bir araya getiren Eşref Rüya, kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başardı.

Beğeniyle izlenen dizide Eşref'in Nisan'a içten içte aşık olmaya başlaması ama kaçamak tavırlarla bunu gerçekleştirmesi, Nisan'ın kararlı ve inatçı tavırları izleyiciyi yakalamayı başardı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ikilisi çok beğenildi ve dizi ikinci sezon onayını kaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi belli oldu.

Reytinglerde oldukça başarılı giden dizinin ikinci sezon onayının ardından sezon finali tarihi de netleşti. Eşref Rüya 18 Haziran’da ekrana gelecek 13. bölümüyle ilk sezonunu sonlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın