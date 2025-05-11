Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u Bir Araya Getiren Eşref Rüya'nın Sezon Finali Tarihi Belli Oldu
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u bir araya getiren dizi, yakaladığı başarı sayesinde ikinci sezon onayını almıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi netleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u bir araya getiren Eşref Rüya, kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başardı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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