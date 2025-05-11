Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalinde Unicaja Malaga'ya Kaybetti

Bakan Bak, yaptığı açıklamada 'Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Galatasaray Basketbol Takımı’nı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Galatasaray Erkek Basketbol takımına başarılar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.