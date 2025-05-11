Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalinde Unicaja Malaga'ya Kaybetti
La Laguna Tenerife'yi yenerek finale çıkan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Unicaja Malaga’ya 83-67 mağlup olarak sezonu ikincilikle tamamladı.
Atina'ya kupa için giden Galatasaray finalde kaybederek büyük üzüntü yaşadı.
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Malaga devreyi önde kapadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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