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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalinde Unicaja Malaga'ya Kaybetti

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalinde Unicaja Malaga'ya Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 22:34

La Laguna Tenerife'yi yenerek finale çıkan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Unicaja Malaga’ya 83-67 mağlup olarak sezonu ikincilikle tamamladı.

Atina'ya kupa için giden Galatasaray finalde kaybederek büyük üzüntü yaşadı.

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Malaga devreyi önde kapadı.

Malaga devreyi önde kapadı.

Maçın başında Galatasaray öne geçse de Unicaja Malaga 10-0'lık seriyle üstünlüğü ele aldı ve ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran İspanyol ekibine karşı Galatasaray, Blumbergs ile skoru eşitlese de devreyi Malaga 37-31 önde kapattı.

Fark giderek açıldı.

Fark giderek açıldı.

Üçüncü çeyrekte Kravish'in etkili oyunuyla farkı açan Unicaja Malaga, periyodu 56-49 önde tamamladı. Son çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray farkı 5'e indirse de Malaga hücumda ritmini artırarak farkı 16'ya çıkardı ve maçı 83-67 kazanarak şampiyon oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik geldi.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada 'Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Galatasaray Basketbol Takımı’nı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Galatasaray Erkek Basketbol takımına başarılar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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