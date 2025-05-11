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Beşiktaş'taki Olağan Seçimde Serdal Adalı Yeniden Başkan Seçildi

Beşiktaş'taki Olağan Seçimde Serdal Adalı Yeniden Başkan Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 19:25

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen kongrede Beşiktaş’ın yeni başkanının belirleneceği oylama için üyeler, 30 sandıkta oy kullandı.

Toplam 27 bin 588 üyenin oy hakkının bulunduğu genel kurulda, sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.

Kulüp kaynaklarına göre, Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy’un yarıştığı kongreye yaklaşık 5 bin 500 üye katılım sağladı.

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Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul yapıldı

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul yapıldı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Olağanüstü Genel Kurul'la başkanlığa Serdal Adalı gelmişti. Olağan seçim ise kurallar gereği bugün yapıldı. 

Bugünkü seçimde Serdal Adalı ile birlikte Gürkan Aksoy yarıştı. 

Sandıklarda Serdal Adalı'nın büyük bir üstünlüğünün olduğu gözlendi.

Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi.

Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede ilk 10 sandık sonucunda Serdal Adalı bin 493, Gürkan Aksoy ise 185 oya ulaştı.

Diğer sandıklardan gelen oylar da sonucu değiştirmeyince Adalı, siyah beyazlı camianın 37.başkanı olarak görevine devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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