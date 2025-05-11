Beşiktaş'taki Olağan Seçimde Serdal Adalı Yeniden Başkan Seçildi
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen kongrede Beşiktaş’ın yeni başkanının belirleneceği oylama için üyeler, 30 sandıkta oy kullandı.
Toplam 27 bin 588 üyenin oy hakkının bulunduğu genel kurulda, sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
Kulüp kaynaklarına göre, Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy’un yarıştığı kongreye yaklaşık 5 bin 500 üye katılım sağladı.
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Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul yapıldı
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Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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