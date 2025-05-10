Galatasaray'da Kaptan Muslera'dan Duygusal Sözlerle Maç Sonu Röportajı
Galatasaray'da Fernando Muslera ile ilgili ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi. 13 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Yönetim, Uruguaylı eldivenle sözleşme yenileme konusunda henüz net bir adım atmadı. Muslera'nın da ayrılmak istediği iddia ediliyor. Bugün Trabzonspor maçı sonrası Muslera duygusal sözlerle durumu ortaya koydu.
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"Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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