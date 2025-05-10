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Galatasaray'da Kaptan Muslera'dan Duygusal Sözlerle Maç Sonu Röportajı

Galatasaray'da Kaptan Muslera'dan Duygusal Sözlerle Maç Sonu Röportajı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 00:29

Galatasaray'da Fernando Muslera ile ilgili ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi. 13 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Yönetim, Uruguaylı eldivenle sözleşme yenileme konusunda henüz net bir adım atmadı. Muslera'nın da ayrılmak istediği iddia ediliyor. Bugün Trabzonspor maçı sonrası Muslera duygusal sözlerle durumu ortaya koydu.

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"Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."

"Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."

Fernando Muslera, kontratıyla ilgili gelen soruya “Hayır henüz konuşmadık. Şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma fikrimiz yok. Sizler eğer arşivlere bakarsanız, zaten ilk günden beri söylediğim şeyi görürsünüz.' diyerek burada yaşamaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

"Hatıralarım var"

"Hatıralarım var"

Fernando Muslera  ''Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim' demiştim. 14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye'nin en büyük kulübünde, Galatasaray'da bulunduğum ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. 2 oğlumda burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var. Son güne kadar da yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim' dedi.

"Tarih yazdık"

"Tarih yazdık"

Fernando Muslera sözlerine 'Galatasaray olarak da Fernando olarak da tarih yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Uruguay'a gittiğim zaman tüm arkadaşlarıma buradaki hatıralarımı anlatacağım. Takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan bahsedeceğim. Hepsi ile yaşadığım harika hatıralarım var' diyerek nokta koydu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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