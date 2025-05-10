Galatasaray'da Kaptan Muslera'dan Duygusal Sözlerle Maç Sonu Röportajı

Fernando Muslera ''Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim' demiştim. 14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye'nin en büyük kulübünde, Galatasaray'da bulunduğum ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. 2 oğlumda burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var. Son güne kadar da yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim' dedi.