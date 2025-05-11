Beşiktaş, Adana Demirspor Karşısında Bu Kez Hata Yapmadı: 4-1

Ciro Immobile günün iyi performans sergileyen isimlerinden biri oldu. İtalyan golcü skoru 3-1'e getiren isim oldu.

Beşiktaş'ın rahat bir futbol sergilediği gecede Joao Mario skoru belirledi ve 83'te attığı golle skoru 4-1 yaptı.

Beşiktaş, Hatayspor ve Fenerbahçe maçının ardından Adana Demirspor'u da yenerek son üç maçını da kazanmış oldu.