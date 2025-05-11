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Beşiktaş, Adana Demirspor Karşısında Bu Kez Hata Yapmadı: 4-1

Beşiktaş, Adana Demirspor Karşısında Bu Kez Hata Yapmadı: 4-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 20:59

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklikle maça çıktı.

Bu maçta kaptan Necip Uysal da aylar sonra sakatlığının ardından forma giydi. Siyah beyazlılar rahat bir futbolla ilk devrede yenildikleri Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

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Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta teknik direktör Solskjaer, Fenerbahçe derbisine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Cezalı Mert Günok'un yerine kaleye 195 gün sonra Ersin Destanoğlu geçti. Felix Uduokhai 6 maç sonra 11'e dönerken, hücumda Ciro Immobile ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş ayrıca bu sezon ilk kez haki formasıyla sahaya çıkarken, Anneler Günü nedeniyle futbolcular sahaya annelerinin isimleriyle duyuruldu.

Kilit Rafa Silva ile açıldı.

Kilit Rafa Silva ile açıldı.

Beşiktaş 29.dakikada Rafa Silva'nın ayağından bulduğu golle öne geçti. Devrenin son dakikalarında günün çalışkan isimlerinden Rashica sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Devrenin sonucunu ise uzatma dakikalarında golü bulan Arda Kurtulan yaptı ve devre 2-1 sona erdi.

Immobile performansının ödülünü aldı.

Immobile performansının ödülünü aldı.

Ciro Immobile günün iyi performans sergileyen isimlerinden biri oldu. İtalyan golcü skoru 3-1'e getiren isim oldu. 

Beşiktaş'ın rahat bir futbol sergilediği gecede Joao Mario skoru belirledi ve 83'te attığı golle skoru 4-1 yaptı. 

Beşiktaş, Hatayspor ve Fenerbahçe maçının ardından Adana Demirspor'u da yenerek son üç maçını da kazanmış oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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