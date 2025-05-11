Beşiktaş, Adana Demirspor Karşısında Bu Kez Hata Yapmadı: 4-1
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklikle maça çıktı.
Bu maçta kaptan Necip Uysal da aylar sonra sakatlığının ardından forma giydi. Siyah beyazlılar rahat bir futbolla ilk devrede yenildikleri Adana Demirspor'u 4-1 yendi.
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Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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