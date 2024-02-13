Üst Üste Repoya Kalan Uraz Kaygılaroğlu'nun Beyninin Yandığı Anları Sözcüklere Döktüğü Paylaşımı Güldürdü!
Üst Üste Repoya Kalan Uraz Kaygılaroğlu'nun Beyninin Yandığı Anları Sözcüklere Döktüğü Paylaşımı Güldürdü!
Sempatik halleriyle sık sık gündem olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Sakla Beni dizisi setinde iki gün üst üste repoya kalınca beyni yandığı anları sözcüklere döktüğü bir paylaşımda bulundu! 😂
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Pis Yedili'yle hayatımıza hızlı bir giriş yapan, seneler içinde verdiği kiloyla ve oyunculuğuyla daha da bir parlayan Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımayanınız yoktur herhalde!
2014 yılında şu an YouTube'daki Zaten Şov programıyla dillerde olan Melis İşiten'le evlenen Kaygılaroğlu'nun Ada adında bir kızı olmuş, çift 2019'da boşanmaya karar vermişti.
Boşanmanın ardından kızları için devam ettirdikleri güzel dostlukla anılan ve hatta kimileri tarafından fazla medeni bulunan eski aşıklar yakın zamanda gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Çift her ne kadar yadırgandıysa, Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada'ya süper babalığı da bir o kadar takdir edildi. Ayrıca Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu'nun çizdiği profil de kim ne derse desin tüm boşanmış çiftlere örnek olacak nitelikteydi, hala da öyle bizce!
Küçük bir hatırlatmanın ardından asıl konumuza dönelim şimdi! Sakla Beni dizisinin başrolünde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerde her şeyden çok başarılı oyunculuk performansıyla gündemde biliyorsunuz.
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Haliyle, birkaç saat önce yaptığı paylaşımla hem dizinin sevenlerini hem de çoktan var olan büyük kitlesini epey güldürdü kendisi.
Kaygılaroğlu, tüm sempatikliğiyle iki gün üst üste repoya kalmanın verdiği beyin yanmasının sonucunu kelimelere döktü! 👇
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