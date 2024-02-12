Hanımları İçin Şefliğe Soyunan Burak Yamantürk ve Kıvanç Tatlıtuğ Çıtayı Arşa Yükseltti!

Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve Kıvanç Tatlıtuğ'un hanımlar için mutfağa girdiği anları paylaştı!
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Ülkenin bir numaralı yakışıklısı Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır beraber olduğu Başak Dizer'le 2016'da evlendiğinden beri 👇
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci de uzun süreli beraberliklerini 2021'de evlilikle taçlandırdığından beri ideal çift profili çiziyor, hepimize sağlıklı aşk ve evlilik nasıl olur çatır çatır gösteriyorlar biliyorsunuz.
Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ, en son Netflix'in Yakamoz dizisinde beraber rol aldığından beri de, ondan öncesinde de eşleriyle beraber sık sık bir araya gelen yakın dostlar, sofra kurup tadını çıkarttıkları anlardan keyifli anlarını paylaşıyor.
Haliyle tek başına da mükemmel olan bu çiftleri beraberken de bu kadar uyumlu görmek hepimizde bir şok etkisi yaratıyor tabii!
Geçtiğimiz saatlerde Özge Özpirinçci'nin evinin mutfağından paylaştığı, insanın içinin yağını eriten video da bu uyumun ve evlilikte hanımcılığın en mantıklı çözüm olduğunun bir kanıtı!
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Buyurun, hanımları için kolları sıvayıp mutfağa giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk'e hep beraber bakıp, "allahım nasip et, amin" diyerek konuyu kapatalım! 😊
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