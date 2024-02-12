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Kaynana Rahata Erebilir: Alizade, Selen Görgüzel'in "Eski Eşim Abimdir" Açıklamasını Ezhel Üstünden Tiye Aldı!

Kaynana Rahata Erebilir: Alizade, Selen Görgüzel'in "Eski Eşim Abimdir" Açıklamasını Ezhel Üstünden Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
12.02.2024 - 20:52

Gözünden hiçbir şey kaçmayan Alizade, Ezhel'le bitmek bilmeyen 'aşk' goygoyunu kullanarak eski eşi için 'abim sayılır' diyen Selen Görgüzel'i fena tiye aldı...

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Hamdi Alkan'la 2014 yılında evlenen Selen Görgüzel, hayatımıza hızlı bir giriş yapmış, sansasyonel açıklamaları ve girdiği polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen isimlerden birini haline gelmişti hatırlarsanız.

Hamdi Alkan'la 2014 yılında evlenen Selen Görgüzel, hayatımıza hızlı bir giriş yapmış, sansasyonel açıklamaları ve girdiği polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen isimlerden birini haline gelmişti hatırlarsanız.

Söylemezsem Olmaz'ın sunucu koltuğunda her gün gündemi ve ünlüleri masaya yatıran Selen Görgüzel hem anne sütü ve penis derisi gibi tuhaf açıklamalarıyla tüm tepkileri üzerine toplamıştı.

Söylemezsem Olmaz'ın sunucu koltuğunda her gün gündemi ve ünlüleri masaya yatıran Selen Görgüzel hem anne sütü ve penis derisi gibi tuhaf açıklamalarıyla tüm tepkileri üzerine toplamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise 2022'de boşandığı eski eşi Hamdi Alkan'la ilgili söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü kendisi.

Geçtiğimiz saatlerde ise 2022'de boşandığı eski eşi Hamdi Alkan'la ilgili söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü kendisi.

Daha önce boşanmanın ardından 'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Ama gözle' açıklamasıyla ağzımızı açık bırakan Selen Görgüzel, bu sefer de 'Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm, Hamdi artık dünya ahiret abim kardeşim' sözleriyle dumura uğrattı.

Merak edenleriniz için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Son zamanlarda Ezhel'le yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen skandallar prensesi ünlü rapçi Alizade'de fırsatını bulmuşken taş atmayı ihmal etmedi!

Son zamanlarda Ezhel'le yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen skandallar prensesi ünlü rapçi Alizade'de fırsatını bulmuşken taş atmayı ihmal etmedi!

Ezhel'le resimlerini üst üste "enişteniz" vurgusuyla paylaşan Alizade, Ezhel'in annesinin radarına düşmüş, kesin bir red yemişti, belki denk gelmişsinizdir.

Ezhel'le resimlerini üst üste "enişteniz" vurgusuyla paylaşan Alizade, Ezhel'in annesinin radarına düşmüş, kesin bir red yemişti, belki denk gelmişsinizdir.
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Büyük goygoya evrilen "enişte Ezhel" meselesi hakkında bir açıklama yaptığını duyuran Alizade, resmen gözünden hiçbir şeyin kaçmadığını kanıtladı!

Büyük goygoya evrilen "enişte Ezhel" meselesi hakkında bir açıklama yaptığını duyuran Alizade, resmen gözünden hiçbir şeyin kaçmadığını kanıtladı!

"Boşandım ondan, artık ABİM SAYILIR" notuyla Selen Görgüzel'e laf atan Alizade, Ezhel'iyle yeni bir bilardo videosu paylaştı.

Akıllara Ezhel'in Alizade'yi kesinlikle istemeyen annesi de geldi tabii! 😂

Akıllara Ezhel'in Alizade'yi kesinlikle istemeyen annesi de geldi tabii! 😂

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