Kaynana Rahata Erebilir: Alizade, Selen Görgüzel'in "Eski Eşim Abimdir" Açıklamasını Ezhel Üstünden Tiye Aldı!
Kaynana Rahata Erebilir: Alizade, Selen Görgüzel'in "Eski Eşim Abimdir" Açıklamasını Ezhel Üstünden Tiye Aldı!
Gözünden hiçbir şey kaçmayan Alizade, Ezhel'le bitmek bilmeyen 'aşk' goygoyunu kullanarak eski eşi için 'abim sayılır' diyen Selen Görgüzel'i fena tiye aldı...
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Hamdi Alkan'la 2014 yılında evlenen Selen Görgüzel, hayatımıza hızlı bir giriş yapmış, sansasyonel açıklamaları ve girdiği polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen isimlerden birini haline gelmişti hatırlarsanız.
Söylemezsem Olmaz'ın sunucu koltuğunda her gün gündemi ve ünlüleri masaya yatıran Selen Görgüzel hem anne sütü ve penis derisi gibi tuhaf açıklamalarıyla tüm tepkileri üzerine toplamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise 2022'de boşandığı eski eşi Hamdi Alkan'la ilgili söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü kendisi.
Son zamanlarda Ezhel'le yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen skandallar prensesi ünlü rapçi Alizade'de fırsatını bulmuşken taş atmayı ihmal etmedi!
Ezhel'le resimlerini üst üste "enişteniz" vurgusuyla paylaşan Alizade, Ezhel'in annesinin radarına düşmüş, kesin bir red yemişti, belki denk gelmişsinizdir.
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Büyük goygoya evrilen "enişte Ezhel" meselesi hakkında bir açıklama yaptığını duyuran Alizade, resmen gözünden hiçbir şeyin kaçmadığını kanıtladı!
"Boşandım ondan, artık ABİM SAYILIR" notuyla Selen Görgüzel'e laf atan Alizade, Ezhel'iyle yeni bir bilardo videosu paylaştı.
Akıllara Ezhel'in Alizade'yi kesinlikle istemeyen annesi de geldi tabii! 😂
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