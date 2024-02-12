Kaynana Rahata Erebilir: Alizade, Selen Görgüzel'in "Eski Eşim Abimdir" Açıklamasını Ezhel Üstünden Tiye Aldı!

Daha önce boşanmanın ardından 'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Ama gözle' açıklamasıyla ağzımızı açık bırakan Selen Görgüzel, bu sefer de 'Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm, Hamdi artık dünya ahiret abim kardeşim' sözleriyle dumura uğrattı.