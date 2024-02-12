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Burak Özçivit'ten Sürpriz: Türk Hava Yolları'nın Yeni Reklam Yüzü Oluyor

Burak Özçivit'ten Sürpriz: Türk Hava Yolları'nın Yeni Reklam Yüzü Oluyor

burak özçivit THY
Effy
Effy - Onedio Editörü
12.02.2024 - 18:56

En son Katar ile reklam anlaşması yapan Burak Özçivit'ten bir reklam sürprizi daha geldi: Muhabir Online'ın özel haberine göre, Türk Hava Yolları'nın yeni reklam yüzü Burak Özçivit oldu. 

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oyuncu eşi Fahriye Evcen bir reklam filmi müjdesi vermiş ve birlikte çekimler için Katar'a gitmişti.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oyuncu eşi Fahriye Evcen bir reklam filmi müjdesi vermiş ve birlikte çekimler için Katar'a gitmişti.

Şimdi Burak Özçivit'ten bir yeni reklam müjdesi daha geldi.

Şimdi Burak Özçivit'ten bir yeni reklam müjdesi daha geldi.

Muhabir Online'ın özel haberine göre, Özçivit Türk Hava Yolları'nın yeni reklam yüzü oldu.

Muhabir Online'ın özel haberine göre, Özçivit Türk Hava Yolları'nın yeni reklam yüzü oldu.
twitter.com

Muhabir Online tarafından aktarılan bilgilere göre, ünlü oyuncu THY ile 2 yıllık anlaşma yaptı.

Muhabir Online tarafından aktarılan bilgilere göre, ünlü oyuncu THY ile 2 yıllık anlaşma yaptı.
twitter.com

Türk Hava Yolları daha önce yeni evlenen Özçivit ve Evcen çiftine tatlı bir jestte bulunmuştu.

Türk Hava Yolları daha önce yeni evlenen Özçivit ve Evcen çiftine tatlı bir jestte bulunmuştu.
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Balayı sonrası dönüş uçağında ünlü çifte "Ömür boyu mutluluklar dileriz" yazılı bir pasta sürprizi yapılmıştı.

Balayı sonrası dönüş uçağında ünlü çifte "Ömür boyu mutluluklar dileriz" yazılı bir pasta sürprizi yapılmıştı.

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