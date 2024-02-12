Tüm Gözler Onu Aradı: Çağatay Ulusoy'un NOW'un Tanıtımında Yer Almama Sebebi Ortaya Çıktı!
Tüm Gözler Onu Aradı: Çağatay Ulusoy'un NOW'un Tanıtımında Yer Almama Sebebi Ortaya Çıktı!
İsim hakkı süresinin sonuna geldiği için adını NOW olarak değiştiren Fox TV'nin yeni tanıtımında Gaddar dizisinin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy'un yer almaması dikkat çekmişti. Birsen Altuntaş, konuyla ilgili kulislerden sızan bilgiyi aktardı.
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2007'den beri Fox TV olarak sayıp sevdiğimiz kanala artık aşina olduğumuz ismiyle hitap edemeyeceğiz.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmış ve isim hakkının süresi dolduğu için hem isim hem de logo değişikliğine gidileceği açıklanmıştı.
Beklenen değişiklik bugün gerçekleşti. Ana haber bülteninin yayınlandığı sırada gösterilen yeni tanıtımla Fox TV'ye elveda, NOW'a da merhaba dedik.
Fakat gözler Çağatay Ulusoy'u aradı!
NOW'un sevilen dizisi Gaddar'da başrolü oynayan Çağatay Ulusoy'un tanıtımda yer almaması gözlerden kaçmadı.
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Geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili açıklama ise Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, kulislerden sızan bilgiyi aktararak Çağatay Ulusoy'un "anlaşmamda yok" dediğini ve tanıtım çekimine gitmek istemediğini iddia etti. Ayrıca yapım şirketinin ısrarlarının da işe yaramadığını ekledi.
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