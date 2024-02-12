Tüm Gözler Onu Aradı: Çağatay Ulusoy'un NOW'un Tanıtımında Yer Almama Sebebi Ortaya Çıktı!

İsim hakkı süresinin sonuna geldiği için adını NOW olarak değiştiren Fox TV'nin yeni tanıtımında Gaddar dizisinin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy'un yer almaması dikkat çekmişti. Birsen Altuntaş, konuyla ilgili kulislerden sızan bilgiyi aktardı.