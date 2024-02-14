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Kız Bebek Bekleyen Burcu Biricik'ten Hamileliğiyle İlgili İtiraf: Bakacağız, Göreceğiz

Kız Bebek Bekleyen Burcu Biricik'ten Hamileliğiyle İlgili İtiraf: Bakacağız, Göreceğiz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.02.2024 - 10:45

Ekranların sevilen yüz Burcu Biricik, anne olmaya hazırlanıyor! Kız bebek beklediğini öğrendiğimiz Burcu Biricik, yaklaşık 4,5 aylık hamile. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın aktardığı habere göre, Burcu Biricik, hamileliğiyle ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladı.

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Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Burcu Biricik, 2014 yılında Emre Yetkin'le dünyaevine girmişti.

Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Burcu Biricik, 2014 yılında Emre Yetkin'le dünyaevine girmişti.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Burcu Biricik, bugüne kadar birçok projede yer aldı. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla takdir edilen isim, son olarak Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat vermişti.

10 yıllık evlilikleriyle göz dolduran çift, magazin gündeminin de sevilen isimleri arasında haliyle.

10 yıllık evlilikleriyle göz dolduran çift, magazin gündeminin de sevilen isimleri arasında haliyle.

Paylaştıkları romantik pozlardan tutun da atıldıkları maceralara, Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. 

Tabii Türklerin alışkanlığıdır, evli çiftlere 'çocuk ne zaman?' diye sorulmasa olmaz.

Bugüne kadar 'çocuk ne zaman?' sorusunu yanıtsız bırakan Burcu Biricik, geçtiğimiz ay ise hamile olduğunu açıkladı!

Bugüne kadar 'çocuk ne zaman?' sorusunu yanıtsız bırakan Burcu Biricik, geçtiğimiz ay ise hamile olduğunu açıkladı!

Habertürk'ten Çetin Kan, 3,5 aylık hamile olan Burcu Bircik'in bebek beklediğini duyurmuştu. Bir de sokak röportajı veren ünlü isim, yüzünde güller açarak bebek müjdesini herkese duyurmuştu!

Kız bebek beklediğini öğrendiğimiz Burcu Biricik, son olarak hamileliğiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Kız bebek beklediğini öğrendiğimiz Burcu Biricik, son olarak hamileliğiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın aktardığına göre, Burcu Biricik, Etiler'de objektiflere yakalandı. Ünlü oyuncu muhabirlerin 'Aşermeler başladı mı?” sorusunu “Benim hayatım aşerme aslında, ondan dolayı farkını çok anlayamıyorum, o konuda çok rahatım” diyerek esprili bir yanıt verdi.

“Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız göreceğiz."

“Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız göreceğiz."

Eşi Emre Yetkin'in bu konuda oldukça heyecanlı olduğunu belirten Biricik, “Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız göreceğiz. Emre çok mutlu, kız çocuğu babaya düşkün olur tezinden dolayı. Emre zaten kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi, öyle de oldu” dedi.

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