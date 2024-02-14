Kız Bebek Bekleyen Burcu Biricik'ten Hamileliğiyle İlgili İtiraf: Bakacağız, Göreceğiz

Eşi Emre Yetkin'in bu konuda oldukça heyecanlı olduğunu belirten Biricik, “Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız göreceğiz. Emre çok mutlu, kız çocuğu babaya düşkün olur tezinden dolayı. Emre zaten kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi, öyle de oldu” dedi.