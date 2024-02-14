Kız Bebek Bekleyen Burcu Biricik'ten Hamileliğiyle İlgili İtiraf: Bakacağız, Göreceğiz
Kız Bebek Bekleyen Burcu Biricik'ten Hamileliğiyle İlgili İtiraf: Bakacağız, Göreceğiz
Ekranların sevilen yüz Burcu Biricik, anne olmaya hazırlanıyor! Kız bebek beklediğini öğrendiğimiz Burcu Biricik, yaklaşık 4,5 aylık hamile. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın aktardığı habere göre, Burcu Biricik, hamileliğiyle ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladı.
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Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Burcu Biricik, 2014 yılında Emre Yetkin'le dünyaevine girmişti.
10 yıllık evlilikleriyle göz dolduran çift, magazin gündeminin de sevilen isimleri arasında haliyle.
Bugüne kadar 'çocuk ne zaman?' sorusunu yanıtsız bırakan Burcu Biricik, geçtiğimiz ay ise hamile olduğunu açıkladı!
Kız bebek beklediğini öğrendiğimiz Burcu Biricik, son olarak hamileliğiyle ilgili itiraflarda bulundu.
“Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız göreceğiz."
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