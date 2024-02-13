Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel ile İlgili Aşk Sorularından Sonra Gergin Tavırlarıyla Dikkat Çekti

Now TV'nin gecesine katılan Halil İbrahim Ceyhan, rol arkadaşı Melisa Döngel ile ilgili imalı sorulara bu sefer gerildi. Birçok kez arkadaş olduklarını belirten Ceyhan, bakalım bu sefer nasıl cevap vermiş? Detaylar içeriğimizde...👇