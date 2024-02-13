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Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel ile İlgili Aşk Sorularından Sonra Gergin Tavırlarıyla Dikkat Çekti

Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel ile İlgili Aşk Sorularından Sonra Gergin Tavırlarıyla Dikkat Çekti

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.02.2024 - 23:19

Now TV'nin gecesine katılan Halil İbrahim Ceyhan, rol arkadaşı Melisa Döngel ile ilgili imalı sorulara bu sefer gerildi. Birçok kez arkadaş olduklarını belirten Ceyhan, bakalım bu sefer nasıl cevap vermiş? Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://twitter.com/birsenaltuntas1/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kirli Sepeti adlı dizide başrolü paylaşan Halil İbrahim Ceyhan ve Melisa Döngel, son dönemde gündem olan isimlerde.

Kirli Sepeti adlı dizide başrolü paylaşan Halil İbrahim Ceyhan ve Melisa Döngel, son dönemde gündem olan isimlerde.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Döngel ve Ceyhan, yaptıkları paylaşımlarla hayranları tarafından 'ideal çift' olarak görülüyor.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Döngel ve Ceyhan, yaptıkları paylaşımlarla hayranları tarafından 'ideal çift' olarak görülüyor.

Bu akşam Now TV'nin gecesine katılan Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel ile ilgili sorulara bu sefer gerildi.

Bu akşam Now TV'nin gecesine katılan Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel ile ilgili sorulara bu sefer gerildi.

Halil İbrahim Ceyhan, Birsen Altuntaş'ın paylaştığı videoda aynı ajansta ve projede yer alan iki arkadaş olduklarını belirterek 'İşimize gücümüze bakıyoruz' dedi. 👇

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