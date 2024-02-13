Sahnelerin Tozunu Attıran Edis Bu Sefer de Dövmeci Oldu, Arkadaşına Gülen Yüz Dövmesi Yaptığı Anları Paylaştı
Sahnelerin Tozunu Attıran Edis Bu Sefer de Dövmeci Oldu, Arkadaşına Gülen Yüz Dövmesi Yaptığı Anları Paylaştı
Şarkıları ve sahne şovları ile tanınan Edis, bu sefer de dövmeci olmaya karar verdi. Arkadaşının koluna gülen yüz çizdiği anları paylaşan Edis'in marifetleri çok konuşuldu!
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Son zamanların en dikkat çeken sanatçılarından biri olan ve hem sesi, hem sahne performansları hem de yakışıklılığı ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis'i hepinizin tanıdığını düşünüyoruz.
"Arıyorum", "Martılar" ve "Çok Çok" gibi şarkılarıyla bilinen Edis'in her konseri de olay oluyor bildiğiniz gibi.
Ünlü şarkıcı sahne performanslarının yanı sıra tarzı ile de çok konuşuluyor.
On parmağında on marifet olan Edis, bu sefer şarkıları ya da konserleri ile değil dövmeciliğe soyunması ile gündeme geldi.
Dövmeci olmaya karar veren ünlü şarkıcı arkadaşının koluna gülen yüz kazıdığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı!
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İşte Edis'in dövme yaptığı anlar 👇🏻
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