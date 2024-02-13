Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sahnelerin Tozunu Attıran Edis Bu Sefer de Dövmeci Oldu, Arkadaşına Gülen Yüz Dövmesi Yaptığı Anları Paylaştı

Sahnelerin Tozunu Attıran Edis Bu Sefer de Dövmeci Oldu, Arkadaşına Gülen Yüz Dövmesi Yaptığı Anları Paylaştı

Edis
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.02.2024 - 21:17

Şarkıları ve sahne şovları ile tanınan Edis, bu sefer de dövmeci olmaya karar verdi. Arkadaşının koluna gülen yüz çizdiği anları paylaşan Edis'in marifetleri çok konuşuldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son zamanların en dikkat çeken sanatçılarından biri olan ve hem sesi, hem sahne performansları hem de yakışıklılığı ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis'i hepinizin tanıdığını düşünüyoruz.

Son zamanların en dikkat çeken sanatçılarından biri olan ve hem sesi, hem sahne performansları hem de yakışıklılığı ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis'i hepinizin tanıdığını düşünüyoruz.

"Arıyorum", "Martılar" ve "Çok Çok" gibi şarkılarıyla bilinen Edis'in her konseri de olay oluyor bildiğiniz gibi.

"Arıyorum", "Martılar" ve "Çok Çok" gibi şarkılarıyla bilinen Edis'in her konseri de olay oluyor bildiğiniz gibi.

Ünlü şarkıcı sahne performanslarının yanı sıra tarzı ile de çok konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı sahne performanslarının yanı sıra tarzı ile de çok konuşuluyor.

On parmağında on marifet olan Edis, bu sefer şarkıları ya da konserleri ile değil dövmeciliğe soyunması ile gündeme geldi.

On parmağında on marifet olan Edis, bu sefer şarkıları ya da konserleri ile değil dövmeciliğe soyunması ile gündeme geldi.

Dövmeci olmaya karar veren ünlü şarkıcı arkadaşının koluna gülen yüz kazıdığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı!

Dövmeci olmaya karar veren ünlü şarkıcı arkadaşının koluna gülen yüz kazıdığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Edis'in dövme yaptığı anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?