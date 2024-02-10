Kaossuz Kalan İrem Derici'nin Meslektaşlarına "Karga Sesli" Göndermesi "Beton Derici Yine Formunda" Dedirtti
Kaossuz Kalan İrem Derici'nin Meslektaşlarına "Karga Sesli" Göndermesi "Beton Derici Yine Formunda" Dedirtti
Kaosların kraliçesi İrem Derici'den geçtiğimiz saatlerde tüm müzik sektörüne bomba gibi bir gönderme geldi.
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Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.
Biliyorsunuz ki kendisi aklıyla dili bir olan ünlülerden biri. Laflarını hiç esirgemeyen ünlü şarkıcı dobralık ile patavatsızlık arasındaki ince çizgiyi ayırmayı da çok iyi biliyor.
Bir de kendisi kaos olmadan yaşamıyor biliyorsunuz ki. Derici, dedikodudan da ortalığı karıştırmaktan da pek bir zevk alıyor. Herkes de onu bu haliyle seviyor tabii.
İrem Derici bu sıralar kendi halinde sessiz sedasız hayatına bakıyor. Hatta yeni aşkı ile sevmenin de sevilmenin de tadını çıkarıyor gibi görünüyor.
Ancak ünlü şarkıcı bu durgunluktan biraz sıkılmış olacak ki geçtiğimiz saatlerde yaptığı gönderme ile herkesi şoke etti.
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Derici, kuaför çıkışı röportaj verdiği sırada öten kargaları fırsat bilerek "birçok meslektaşımın sesi diye" diyerek isim vermeden tüm sektöre dokundurdu.
Ünlü şarkıcının bu tavırları "Beton Derici yine formunda" dedirtti.
İşte o anlar 👇🏻
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