Yılbaşında Dönüyor Denmişti: Beyazıt Öztürk'ten Samimi Beyaz Show Açıklaması!
Yılbaşında Dönüyor Denmişti: Beyazıt Öztürk'ten Samimi Beyaz Show Açıklaması!
Uzun yıllar boyunca Cuma akşamlarına renk katan Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceği konuşulmuştu. Konuya dair Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuş, yeni sezona işaret etmişti. İzleyenlerin dört gözle beklediği Beyaz Show'a dair Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi!
Kaynak: Umut Ünver/Aramızda Kalmasın
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Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz Show, ekran macerasına 1996 yılında başlamıştı.
Birbirinden ünlü isimler programa konuk oluyor, seyircilerin ve konukların kahkahalar içinde kaldığı bir program çıkıyordu ortaya.
Yıllardır beklenen müjdeli haber ise geçtiğimiz aylarda Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı'dan gelmişti.
Bu açıklamaların ardından ise uzun bir süredir haber alamıyorduk. Ta ki Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver, Beyazıt Öztürk ile bir röportaj gerçekleştirene kadar!
"İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz."
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