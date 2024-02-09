Yılbaşında Dönüyor Denmişti: Beyazıt Öztürk'ten Samimi Beyaz Show Açıklaması!

Umut Ünver'in aktardığına göre, Beyazıt Öztürk'e Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağı sorusu yöneltildi.

Beyazıt Öztürk'ün cevabı ise şu şekildeydi: 'Devamlı başladı, başlayacak diye haberler çıkıyor. Bunların bir kısmı doğru. Başlamak gibi bir niyetimiz var.'