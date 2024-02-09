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Yılbaşında Dönüyor Denmişti: Beyazıt Öztürk'ten Samimi Beyaz Show Açıklaması!

Yılbaşında Dönüyor Denmişti: Beyazıt Öztürk'ten Samimi Beyaz Show Açıklaması!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.02.2024 - 17:26

Uzun yıllar boyunca Cuma akşamlarına renk katan Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceği konuşulmuştu. Konuya dair Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuş, yeni sezona işaret etmişti. İzleyenlerin dört gözle beklediği Beyaz Show'a dair Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi!

Kaynak: Umut Ünver/Aramızda Kalmasın

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Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz Show, ekran macerasına 1996 yılında başlamıştı.

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz Show, ekran macerasına 1996 yılında başlamıştı.

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Beyaz Show, yıllar boyunca Cuma akşamlarına renk katmıştı. Milyonlarca kişi tarafından da yakından takip ediliyordu tabii.

Birbirinden ünlü isimler programa konuk oluyor, seyircilerin ve konukların kahkahalar içinde kaldığı bir program çıkıyordu ortaya.

Birbirinden ünlü isimler programa konuk oluyor, seyircilerin ve konukların kahkahalar içinde kaldığı bir program çıkıyordu ortaya.

Fakat Beyaz Show, 2018 tarihinde yayından kaldırıldı. Bu tarihten önce de canlı yayınları yapılmayan program, izleyicisine veda etmiş oldu. 

Milyonlarca kişi ise Beyaz Show'un ne zaman yeniden başlayacağını merakla bekliyordu.

Yıllardır beklenen müjdeli haber ise geçtiğimiz aylarda Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı'dan gelmişti.

Yıllardır beklenen müjdeli haber ise geçtiğimiz aylarda Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı'dan gelmişti.

Ilıcalı, milyonların merakla beklediği Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceğini açıklamıştı.

Fakat açıklamalarında bu programın yalnızca bir bölümlük olduğunu da belirtmişti.

Bu açıklamaların ardından ise uzun bir süredir haber alamıyorduk. Ta ki Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver, Beyazıt Öztürk ile bir röportaj gerçekleştirene kadar!

Bu açıklamaların ardından ise uzun bir süredir haber alamıyorduk. Ta ki Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver, Beyazıt Öztürk ile bir röportaj gerçekleştirene kadar!

Umut Ünver'in aktardığına göre, Beyazıt Öztürk'e Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağı sorusu yöneltildi. 

Beyazıt Öztürk'ün cevabı ise şu şekildeydi: 'Devamlı başladı, başlayacak diye haberler çıkıyor. Bunların bir kısmı doğru. Başlamak gibi bir niyetimiz var.'

"İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz."

"İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz."

Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz' diyen Beyazıt Öztürk, nasıl bir Beyaz Show ile karşımıza çıkacak?

Bizler de merakla bekliyoruz!

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