Bu Sefer Güldürdüler: Müge Anlı'nın Hediye Gelen Yazmayla Rahmi Özkan'a Poz Verdiği Anlar Kırdı Geçirdi!
Bu Sefer Güldürdüler: Müge Anlı'nın Hediye Gelen Yazmayla Rahmi Özkan'a Poz Verdiği Anlar Kırdı Geçirdi!
Hafta içi her sabah ekranlarımıza konuk olan Müge Anlı, bir izleyicisinin kendisine gönderdiği yemeniyi canlı yayında denedi. Müge Anlı'nın yemeni denediğini gören kankası Rahmi Özkan ise hemen aldı telefonu eline başladı Anlı'nın fotoğraflarını çekmeye!
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Konumuz Müge Anlı ama merak etmeyin beyin yakan olaylardan bahsetmeyeceğiz!
Hafta içi her sabah ATV ekranlarından evlerimize konuk olan Müge Anlı'dan yıllardır kopamıyoruz! 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitliyor kendisi.
Konular her ne kadar can sıkıcı olsa da programda izleyip güldüğümüz anlar da oluyor.
Ve bu anların çoğunda başrol Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen oluyor!
Aralarından su sızmayan Rahmi Özkan ve Müge Anlı ikilisi, bugünkü bölümde de yine izleyenleri kırdı geçirdi!
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Müge Anlı, bir izleyicisinden gelen yemeni hediyesini yayında denedi. Rahmi Özkan ise çıkardı telefonu başladı Müge Anlı'yı çekmeye! 😂
Müge Anlı ve Rahmi Özkan ikilisine ise sosyal medyada yorum yağdı.
Arkadaşlara atılmalık bir video çıkmış oldu ortaya. 😂
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Valla harikalar! 😂
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