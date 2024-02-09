Bu Sefer Güldürdüler: Müge Anlı'nın Hediye Gelen Yazmayla Rahmi Özkan'a Poz Verdiği Anlar Kırdı Geçirdi!

Hafta içi her sabah ekranlarımıza konuk olan Müge Anlı, bir izleyicisinin kendisine gönderdiği yemeniyi canlı yayında denedi. Müge Anlı'nın yemeni denediğini gören kankası Rahmi Özkan ise hemen aldı telefonu eline başladı Anlı'nın fotoğraflarını çekmeye!