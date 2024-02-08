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Kısmetse Olur Rümeysa Bir Damat Adayının Kendisine Fiziksel Tacizde Bulunduğunu İddia Edince Ortalık Karıştı!

Kısmetse Olur Rümeysa Bir Damat Adayının Kendisine Fiziksel Tacizde Bulunduğunu İddia Edince Ortalık Karıştı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
08.02.2024 - 16:47

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına taciz iddiası damgasını vurdu! Dışarıda Oğuzhan ile aşk yaşadığı söylenen Rümeysa, eski taliplisi Kaan'ın kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu iddia edince evde ortalık karıştı!

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında sular durulmuyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında sular durulmuyor.

Çekimlere verilen arada Rümeysa ve Oğuzhan'ın görüşüp aşk yaşadığı iddiası Oğuzhan'ın tanıma yolunda olduğu Dilara tarafından ortaya atıldı.

Çekimlere verilen arada Rümeysa ve Oğuzhan'ın görüşüp aşk yaşadığı iddiası Oğuzhan'ın tanıma yolunda olduğu Dilara tarafından ortaya atıldı.

Bu aşk üçgeni ve ihanet iddiaları evi tam bir yangın yerine çevirirken ortalık da bir hayli karıştı tabii. Bir de işin Kaan tarafı vardı.

Bu aşk üçgeni ve ihanet iddiaları evi tam bir yangın yerine çevirirken ortalık da bir hayli karıştı tabii. Bir de işin Kaan tarafı vardı.

Kaan ise Rümeysa'nın programda tanıma yolunda olduğu kişi. Aslında bu ikili programdan aylar önce sosyal medyada tanışıp flörtleşmişler. Kaan'ın programa katılmasıyla da yarım kalan flörtlerini Kısmetse Olur'da devam ettirmek istediler fakat verilen arada ortalık 56 olunca bu ilişki de Dilara ve Oğuzhan'ın ilişkisi gibi yarıda kesildi.

Yaşanan bu kaosun arasında yeni gelen damat adayı Hazar'ın da Rümeysa'nın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu kaosun arasında yeni gelen damat adayı Hazar'ın da Rümeysa'nın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Tüm ev halkı Rümeysa ve Oğuzhan'ın üstüne giderken yayınlanacak 112. bölümün tanıtımında Oğuzhan isyan etti ve Rümeysa'ya el uzatarak "Gel gidelim buradan" teklifinde bulundu.

Tüm ev halkı Rümeysa ve Oğuzhan'ın üstüne giderken yayınlanacak 112. bölümün tanıtımında Oğuzhan isyan etti ve Rümeysa'ya el uzatarak "Gel gidelim buradan" teklifinde bulundu.
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Fakat tüm bunlar yaşanırken Kaan ve Rümeysa birbirlerine ağır ithamlarda bulundu. Kaan, Rümeysa'nın kendinden sürekli hediye ve para istediğini iddia etti.

Fakat tüm bunlar yaşanırken Kaan ve Rümeysa birbirlerine ağır ithamlarda bulundu. Kaan, Rümeysa'nın kendinden sürekli hediye ve para istediğini iddia etti.

Rümeysa'nın iddiası ise daha ağırdı! Söylediğine göre Kaan, Rümeysa'yı servis bekleme alanında fiziksel olarak taciz etmiş!

Rümeysa'nın iddiası ise daha ağırdı! Söylediğine göre Kaan, Rümeysa'yı servis bekleme alanında fiziksel olarak taciz etmiş!

Rümeysa "Hani neden hayırlı yolculuklar dilemedi diyorsun ya, sen beni arabada ellemeye çalışırsan, dokunmaya çalışırsan ben sana bağırınca da saçma sapan tepkiler verirsen... Gelip bana iftira atamazsın burada. 'Rümeysa benden para istedi' diyemezsin. Sen sapıksın" deyince ortalık bir anda buz kesti.

Rümeysa "Hani neden hayırlı yolculuklar dilemedi diyorsun ya, sen beni arabada ellemeye çalışırsan, dokunmaya çalışırsan ben sana bağırınca da saçma sapan tepkiler verirsen... Gelip bana iftira atamazsın burada. 'Rümeysa benden para istedi' diyemezsin. Sen sapıksın" deyince ortalık bir anda buz kesti.

Kaan bu iddiaları "Ben öyle bir şey yapmadım. İftira atıyorsun. Madem ben sapıktım neden gelip kucağıma yattın, öptün, kokladın beni?" diyerek reddetti.

Kaan bu iddiaları "Ben öyle bir şey yapmadım. İftira atıyorsun. Madem ben sapıktım neden gelip kucağıma yattın, öptün, kokladın beni?" diyerek reddetti.

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

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Bu iddiaların ardından dikkatli bir Kısmetse Olur izleyicisi, Oğuzhan'ın attığı hikayenin arkasında Rümeysa ve Kaan'ın konuştuğu anları Twitter'da paylaştı.

Bu iddialar ve ortaya çıkan ses kaydı ortalığı karıştırdı!

Bu iddialar ve ortaya çıkan ses kaydı ortalığı karıştırdı!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Tüm bu iddiaların ardından şu an Kaan'la bir tanışma yolunda olan Beyza, Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

Tüm bu iddiaların ardından şu an Kaan'la bir tanışma yolunda olan Beyza, Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.
twitter.com
twitter.com

Olay'ın asıl muhatabı Kaan ise bu şekilde konuşarak Rümeysa'nın kendisine iftira attığını söyledi.

Olay'ın asıl muhatabı Kaan ise bu şekilde konuşarak Rümeysa'nın kendisine iftira attığını söyledi.
twitter.com

Valla ne diyelim, ağzımız açık kaldı! Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Valla ne diyelim, ağzımız açık kaldı! Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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