Kısmetse Olur Rümeysa Bir Damat Adayının Kendisine Fiziksel Tacizde Bulunduğunu İddia Edince Ortalık Karıştı!

Kaan ise Rümeysa'nın programda tanıma yolunda olduğu kişi. Aslında bu ikili programdan aylar önce sosyal medyada tanışıp flörtleşmişler. Kaan'ın programa katılmasıyla da yarım kalan flörtlerini Kısmetse Olur'da devam ettirmek istediler fakat verilen arada ortalık 56 olunca bu ilişki de Dilara ve Oğuzhan'ın ilişkisi gibi yarıda kesildi.