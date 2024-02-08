Kısmetse Olur Rümeysa Bir Damat Adayının Kendisine Fiziksel Tacizde Bulunduğunu İddia Edince Ortalık Karıştı!
Kısmetse Olur Rümeysa Bir Damat Adayının Kendisine Fiziksel Tacizde Bulunduğunu İddia Edince Ortalık Karıştı!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına taciz iddiası damgasını vurdu! Dışarıda Oğuzhan ile aşk yaşadığı söylenen Rümeysa, eski taliplisi Kaan'ın kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu iddia edince evde ortalık karıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında sular durulmuyor.
Çekimlere verilen arada Rümeysa ve Oğuzhan'ın görüşüp aşk yaşadığı iddiası Oğuzhan'ın tanıma yolunda olduğu Dilara tarafından ortaya atıldı.
Bu aşk üçgeni ve ihanet iddiaları evi tam bir yangın yerine çevirirken ortalık da bir hayli karıştı tabii. Bir de işin Kaan tarafı vardı.
Yaşanan bu kaosun arasında yeni gelen damat adayı Hazar'ın da Rümeysa'nın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
Tüm ev halkı Rümeysa ve Oğuzhan'ın üstüne giderken yayınlanacak 112. bölümün tanıtımında Oğuzhan isyan etti ve Rümeysa'ya el uzatarak "Gel gidelim buradan" teklifinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat tüm bunlar yaşanırken Kaan ve Rümeysa birbirlerine ağır ithamlarda bulundu. Kaan, Rümeysa'nın kendinden sürekli hediye ve para istediğini iddia etti.
Rümeysa'nın iddiası ise daha ağırdı! Söylediğine göre Kaan, Rümeysa'yı servis bekleme alanında fiziksel olarak taciz etmiş!
Rümeysa "Hani neden hayırlı yolculuklar dilemedi diyorsun ya, sen beni arabada ellemeye çalışırsan, dokunmaya çalışırsan ben sana bağırınca da saçma sapan tepkiler verirsen... Gelip bana iftira atamazsın burada. 'Rümeysa benden para istedi' diyemezsin. Sen sapıksın" deyince ortalık bir anda buz kesti.
Kaan bu iddiaları "Ben öyle bir şey yapmadım. İftira atıyorsun. Madem ben sapıktım neden gelip kucağıma yattın, öptün, kokladın beni?" diyerek reddetti.
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu iddialar ve ortaya çıkan ses kaydı ortalığı karıştırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm bu iddiaların ardından şu an Kaan'la bir tanışma yolunda olan Beyza, Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.
Olay'ın asıl muhatabı Kaan ise bu şekilde konuşarak Rümeysa'nın kendisine iftira attığını söyledi.
Valla ne diyelim, ağzımız açık kaldı! Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda