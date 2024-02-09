Arkadaşının Annesinden Dışarı Çıkmak İçin İzin Alırken 'Hürrem Sultan' Taklidi Yapan Kadın Viral Oldu

@melisrhiannon isimli TikTok kullanıcısı Melis Özçimen, arkadaşının annesinden dışarı çıkmak için izin almaya çalışırken bir anda Hürrem Sultan taklidi yapmaya başladı. Melis Özçimen'in Meryem Uzerli/Hürrem Sultan taklidi ise sosyal medyada viral oldu.
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TikTok'ta @melisrhiannon isimli kullanıcı, arkadaşının annesinden izin almaya çalışırken bir anda Hürrem Sultan'a dönüştü!
Mimikleri, konuşması ve fiziksel olarak da Meryem Uzerli'ye oldukça benzeyen Melis Özçimen'in bu başarılı performansı sosyal medyada viral oldu.
Ki zaten kendisi de oyuncu! O yüzden bu başarılı performansına şaşırmamak lazım!
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Yapılan bu taklit sosyal medyayı kırdı geçirdi.
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Hürrem Sultan'a Hürrem Sultan'dan çok benziyor. 😂
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Peki siz bu taklidi nasıl buldunuz?
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