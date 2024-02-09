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İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, 'Türbeye Gidip Dua Etsem Çocuğum Olur mu?' Sorusunu Cevapladı

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, 'Türbeye Gidip Dua Etsem Çocuğum Olur mu?' Sorusunu Cevapladı

Türbe yusuf kavaklı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 15:18

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Beyaz Tv'de yayınlanan 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan emekli müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı'nın 'Türbeye gidip dua etsem çocuğum olur mu?' sorusunu yanıtladığı anlar gündem oldu.

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Programa mesaj atan bir izleyici, '11 yıldır evliyim ve çocuğum olmuyor. Türbeye gidip dua etsem çocuğum olur mu?' diye sordu.

Programa mesaj atan bir izleyici, '11 yıldır evliyim ve çocuğum olmuyor. Türbeye gidip dua etsem çocuğum olur mu?' diye sordu.

Yusuf Kavaklı'nın o soruya cevabı ise, "Doktora gidip tedavi olmadan, 40 tane türbe gezsen, adakta bulunsan, o türbede yatan adamlar size bir şey vermezler" şeklinde oldu.

Yusuf Kavaklı'nın o soruya cevabı ise, "Doktora gidip tedavi olmadan, 40 tane türbe gezsen, adakta bulunsan, o türbede yatan adamlar size bir şey vermezler" şeklinde oldu.

İşte o anlar: 👇

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