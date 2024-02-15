İngiltere'de 'Love Island' Adıyla Yayınlanan Reality Programı Türkiye'ye Uyarlandı: Aşk Adası'ndan İlk Tanıtım

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının YouTube hesabı bir anda tüm videolarını kaldırarak ismini Aşk Adası olarak değiştirdi. İzleyici bu değişime anlam veremezken anlaşıldı ki bu program İngiltere'de yayınlanan Love Island'ın uyarlaması olacakmış! İlk tanıtımıyla ortalığı yangın yerine çeviren Love Island uyarlaması Aşk Adası'na gelin yakından bakalım!