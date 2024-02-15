İngiltere'de 'Love Island' Adıyla Yayınlanan Reality Programı Türkiye'ye Uyarlandı: Aşk Adası'ndan İlk Tanıtım
İngiltere'de 'Love Island' Adıyla Yayınlanan Reality Programı Türkiye'ye Uyarlandı: Aşk Adası'ndan İlk Tanıtım
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının YouTube hesabı bir anda tüm videolarını kaldırarak ismini Aşk Adası olarak değiştirdi. İzleyici bu değişime anlam veremezken anlaşıldı ki bu program İngiltere'de yayınlanan Love Island'ın uyarlaması olacakmış! İlk tanıtımıyla ortalığı yangın yerine çeviren Love Island uyarlaması Aşk Adası'na gelin yakından bakalım!
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Türkiye'nin efsane izdivaç programlarından biri olan Kısmetse Olur, yıllar sonra YouTube platformunda yeniden yayınlanmaya başlamıştı.
Biz All Star'ı düşünürken ilk sezonun yayınlandığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü YouTube hesabında bir anda tüm videolar silindi ve isim değişti! Aşk Adası yapılan YouTube hesabı tüm hayranları şoke etti.
İzleyici "Neler oluyor?" demeye kalmadan yayınlanan fragmanla daha da şok oldu. İlk tanıtım videosunda ise sunucunun Saba Tümer olacağını öğrendik.
Formatın epey değiştiğini görüyoruz. Aşkı arayan adayların kendi aralarında da yarışlar yaptığı format akıllara İngiltere yapımı "Love Island" programını getirdi.
Love Island programının adını Türk asıllı Ekin Su Çoban'ın gündem yaratan öpüşme sahnesiyle duymuştuk.
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Daha sonrasında ise Summer Botwe isimli yarışmacının, diğer yarışmacıların önünde üstsüz şekilde duş aldığı sahne gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz 👇
Daha ilk tanıtım videosuyla Kısmetse Olur'daki kaos dozunu karşılayacağını vadeden programda yaşanacakları sık sık konuşacak gibi duruyoruz...
Ki zaten ilk tanıtımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Ve anladık ki izleyicinin böyle bir kaosa ihtiyacı varmış! 😂
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Peki siz Aşk Adası programı hakkında ne düşünüyorsunuz?
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