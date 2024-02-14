Sertab Erener Ve Şebnem Ferah'ın Demir Demirkan Yüzünden Birbirlerine Girdikleri Aşk Üçgenini Anlatıyoruz!
Sertab Erener Ve Şebnem Ferah'ın Demir Demirkan Yüzünden Birbirlerine Girdikleri Aşk Üçgenini Anlatıyoruz!
Kendi kulvarlarında kraliçe olarak anılan Sertab Erener ve Şebnem Ferah'ın arasında yaşanan gerginliğin Demir Demirkan sebebiyle yaşandığına dair olan şehir efsanesini masaya yatırıyoruz! Şebnem Ferah ve Demir Demirkan yakınlaştı mı? Sertab Erener, Demir Demirkan'dan Şebnem Ferah yüzünden mi ayrıldı? Bu soruların cevabını gelin birlikte arayalım!
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Türk müzik sektörünün efsane fotoğraflarından birisi... Maalesef bu fotoğraftaki kendi kulvarlarının kraliçeleri olan ikiliyi bir daha bir arada görmek çok zor!
Sertab Erener ve Demir Demirkan aşkı 1996 yılında başladı. İkili bu dönemde hem özel hem de müzik hayatlarını birleştirdi diyebiliriz.
Müzik sektörünün en sevilen ikililerinden olan Sertab ve Demir, tam 18 yıl birliktelik yaşadı. Herkes onlardan sürpriz bir evlilik kararı beklerken şoke eden bir gelişme yaşadı.
Müzik sektörünün uzun soluklu ve başarılı ilişkisi bir anda bitiverdi! Herkes şok içinde ayrılık nedenini merak ederken ortaya birçok farklı iddia atıldı.
Bu iddia ise araya Şebnem Ferah'ın girmesiydi! İddialara göre Şebnem Ferah ve Demir Demirkan bir proje için bir araya gelerek çalışmaya başlamış.
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İkili bu projeyi sürdürürken güya yakınlaşmış. Bu yakınlaşma ise Sertab Erener'in kulağına gitmiş!
Bu dedikodunun ardından Sertab tüm gemileri yakarak ayrılmış Demir'den!
Sonrası ise daha da acayip! Hikaye öyle bir yere doğru evriliyor ki ne diyeceğimizi şaşırdık valla!
Bu ikinci şans tanımalı birliktelik ise maalesef dikiş tutturmuyor ve ikili yeniden, kesin bir şekilde ayrılıyor!
2000'lerin başlarında yaşandığı söylenen bu olay, yine bir rivayete göre Sertab Erener'in Turuncu albümünde yer alan Güle Güle Şekerim şarkısına da ilham kaynağı oluyor.
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Bu iddia sosyal medyayı sallarken ufak bir araştırmayla her şeyi çürütmese de Güle Güle Şekerim şarkısı hakkında ortaya atılan söylentiyi saf dışı bırakacak bir gerçeği ortaya çıkartalım...
Magazin sayfalarının tozlu raflarında yer alan, formlarda hakkında yüzlerce alıntı girilen bu olayın perde arkası bizce boş. Tabii aslında neler yaşandığını sadece tarafların ağzından duyabiliriz...
Ki duyduk da sayılır! 18 yıllık ilişkisini bir kalemde bitiren Demir Demirkan, ayrılığın ardından ilişkilerini 'beşik kertmesi' betimlemesiyle anlatıp bazı detaylardan bahsetti.
Demir Demirkan, Sertab Erener'den ayrıldıktan hemen sonra lise aşkı Seda İnce'ye geri dönmüş ve onunla nikah masasına oturmuştu.
Söylenecek pek bir şey yok gibi... Peki siz bu şehir efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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