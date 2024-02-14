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Sertab Erener Ve Şebnem Ferah'ın Demir Demirkan Yüzünden Birbirlerine Girdikleri Aşk Üçgenini Anlatıyoruz!

Sertab Erener Ve Şebnem Ferah'ın Demir Demirkan Yüzünden Birbirlerine Girdikleri Aşk Üçgenini Anlatıyoruz!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
14.02.2024 - 16:03

Kendi kulvarlarında kraliçe olarak anılan Sertab Erener ve Şebnem Ferah'ın arasında yaşanan gerginliğin Demir Demirkan sebebiyle yaşandığına dair olan şehir efsanesini masaya yatırıyoruz! Şebnem Ferah ve Demir Demirkan yakınlaştı mı? Sertab Erener, Demir Demirkan'dan Şebnem Ferah yüzünden mi ayrıldı? Bu soruların cevabını gelin birlikte arayalım!

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Türk müzik sektörünün efsane fotoğraflarından birisi... Maalesef bu fotoğraftaki kendi kulvarlarının kraliçeleri olan ikiliyi bir daha bir arada görmek çok zor!

Türk müzik sektörünün efsane fotoğraflarından birisi... Maalesef bu fotoğraftaki kendi kulvarlarının kraliçeleri olan ikiliyi bir daha bir arada görmek çok zor!

Şimdi sizlerle birlikte 2000'li yılların başına kısa bi' yolculuk yapacağız!

Sertab Erener ve Demir Demirkan aşkı 1996 yılında başladı. İkili bu dönemde hem özel hem de müzik hayatlarını birleştirdi diyebiliriz.

Sertab Erener ve Demir Demirkan aşkı 1996 yılında başladı. İkili bu dönemde hem özel hem de müzik hayatlarını birleştirdi diyebiliriz.

Müzik sektörünün en sevilen ikililerinden olan Sertab ve Demir, tam 18 yıl birliktelik yaşadı. Herkes onlardan sürpriz bir evlilik kararı beklerken şoke eden bir gelişme yaşadı.

Müzik sektörünün en sevilen ikililerinden olan Sertab ve Demir, tam 18 yıl birliktelik yaşadı. Herkes onlardan sürpriz bir evlilik kararı beklerken şoke eden bir gelişme yaşadı.

Müzik sektörünün uzun soluklu ve başarılı ilişkisi bir anda bitiverdi! Herkes şok içinde ayrılık nedenini merak ederken ortaya birçok farklı iddia atıldı.

Müzik sektörünün uzun soluklu ve başarılı ilişkisi bir anda bitiverdi! Herkes şok içinde ayrılık nedenini merak ederken ortaya birçok farklı iddia atıldı.

Kimileri aşk bitti derken kimileri ilişkinin evliliğe gitmemesini gösterdi. Fakat bir iddia vardı ki müzik piyasası adeta karıştı!

Bu iddia ise araya Şebnem Ferah'ın girmesiydi! İddialara göre Şebnem Ferah ve Demir Demirkan bir proje için bir araya gelerek çalışmaya başlamış.

Bu iddia ise araya Şebnem Ferah'ın girmesiydi! İddialara göre Şebnem Ferah ve Demir Demirkan bir proje için bir araya gelerek çalışmaya başlamış.
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İkili bu projeyi sürdürürken güya yakınlaşmış. Bu yakınlaşma ise Sertab Erener'in kulağına gitmiş!

İkili bu projeyi sürdürürken güya yakınlaşmış. Bu yakınlaşma ise Sertab Erener'in kulağına gitmiş!

Bu dedikodunun ardından Sertab tüm gemileri yakarak ayrılmış Demir'den!

Bu dedikodunun ardından Sertab tüm gemileri yakarak ayrılmış Demir'den!

Sonrası ise daha da acayip! Hikaye öyle bir yere doğru evriliyor ki ne diyeceğimizi şaşırdık valla!

Sonrası ise daha da acayip! Hikaye öyle bir yere doğru evriliyor ki ne diyeceğimizi şaşırdık valla!

Bir rivayete göre Sertab'ın kendisinden ayrılmasını fırsat bilen Demir Demirkan, zaten bir yakınlaşma yaşadığı Şebnem Ferah ile kısa bir birliktelik yaşıyor. Dediğimiz gibi bu ilişki kısa sürüyor ve Demir Demirkan, uzun dönem sevgilisi Sertab'a geri dönüyor!

Bu ikinci şans tanımalı birliktelik ise maalesef dikiş tutturmuyor ve ikili yeniden, kesin bir şekilde ayrılıyor!

Bu ikinci şans tanımalı birliktelik ise maalesef dikiş tutturmuyor ve ikili yeniden, kesin bir şekilde ayrılıyor!

2000'lerin başlarında yaşandığı söylenen bu olay, yine bir rivayete göre Sertab Erener'in Turuncu albümünde yer alan Güle Güle Şekerim şarkısına da ilham kaynağı oluyor.

2000'lerin başlarında yaşandığı söylenen bu olay, yine bir rivayete göre Sertab Erener'in Turuncu albümünde yer alan Güle Güle Şekerim şarkısına da ilham kaynağı oluyor.

Sözlere de bakarsak zaten birçok kinaye barındığını görebiliriz...

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Bu iddia sosyal medyayı sallarken ufak bir araştırmayla her şeyi çürütmese de Güle Güle Şekerim şarkısı hakkında ortaya atılan söylentiyi saf dışı bırakacak bir gerçeği ortaya çıkartalım...

Bu iddia sosyal medyayı sallarken ufak bir araştırmayla her şeyi çürütmese de Güle Güle Şekerim şarkısı hakkında ortaya atılan söylentiyi saf dışı bırakacak bir gerçeği ortaya çıkartalım...

Şarkı aslında Aysel Gürel'in... Sertab Erener ve Demir Demirkan birkaç düzenleme yaptığı sözlerin üstüne beste yapıp şarkıyı Turuncu albümüne eklemiş.

Magazin sayfalarının tozlu raflarında yer alan, formlarda hakkında yüzlerce alıntı girilen bu olayın perde arkası bizce boş. Tabii aslında neler yaşandığını sadece tarafların ağzından duyabiliriz...

Magazin sayfalarının tozlu raflarında yer alan, formlarda hakkında yüzlerce alıntı girilen bu olayın perde arkası bizce boş. Tabii aslında neler yaşandığını sadece tarafların ağzından duyabiliriz...

Ki duyduk da sayılır! 18 yıllık ilişkisini bir kalemde bitiren Demir Demirkan, ayrılığın ardından ilişkilerini 'beşik kertmesi' betimlemesiyle anlatıp bazı detaylardan bahsetti.

Ki duyduk da sayılır! 18 yıllık ilişkisini bir kalemde bitiren Demir Demirkan, ayrılığın ardından ilişkilerini 'beşik kertmesi' betimlemesiyle anlatıp bazı detaylardan bahsetti.

'Onunla (Sertab) birlikte büyüdük, geliştik. Tam 18 yıl birlikte olduk. 42’yken ondan ayrıldım. Ve ben onu bir başka kadın için terk etmekle, satmakla suçlandım. Oysa bu doğru değil. 18 yıl uzun bir süre. Bu sürenin sonlarına doğru ben artık duygularını dışa vuramayan bir adama dönüşmüştüm. Oysa ne hissediyorsan, ne düşünüyorsan söyleyeceksin. Bense içime gömülmüştüm.' diyerek ilişkilerinin sonlanma sebebi olarak aşkın, sevginin ve heyecanın bitmesini gösterdi.

Demir Demirkan, Sertab Erener'den ayrıldıktan hemen sonra lise aşkı Seda İnce'ye geri dönmüş ve onunla nikah masasına oturmuştu.

Demir Demirkan, Sertab Erener'den ayrıldıktan hemen sonra lise aşkı Seda İnce'ye geri dönmüş ve onunla nikah masasına oturmuştu.

Çoğunlukla ABD'de yaşayan çiftin Atlas adında bir erkek çocuğu var ve evlilikleri hala devam ediyor.

Söylenecek pek bir şey yok gibi... Peki siz bu şehir efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Söylenecek pek bir şey yok gibi... Peki siz bu şehir efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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