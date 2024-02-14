Sertab Erener Ve Şebnem Ferah'ın Demir Demirkan Yüzünden Birbirlerine Girdikleri Aşk Üçgenini Anlatıyoruz!

'Onunla (Sertab) birlikte büyüdük, geliştik. Tam 18 yıl birlikte olduk. 42’yken ondan ayrıldım. Ve ben onu bir başka kadın için terk etmekle, satmakla suçlandım. Oysa bu doğru değil. 18 yıl uzun bir süre. Bu sürenin sonlarına doğru ben artık duygularını dışa vuramayan bir adama dönüşmüştüm. Oysa ne hissediyorsan, ne düşünüyorsan söyleyeceksin. Bense içime gömülmüştüm.' diyerek ilişkilerinin sonlanma sebebi olarak aşkın, sevginin ve heyecanın bitmesini gösterdi.