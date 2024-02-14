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As Bayrakları! Sosyal Medya Fenomeni Mehtap Algül Dünyaca Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!

As Bayrakları! Sosyal Medya Fenomeni Mehtap Algül Dünyaca Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
14.02.2024 - 13:24

Sosyal medya fenomeni Mehtap Algül; Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün sunduğu Bize Kaldı programı için evini açtı. Duvarında bulunan fotoğraf köşesinde yer alan poz, Mehtap Algül'ün dünyaca ünlü bir yıldızla bir dönem aşk yaşadığını itiraf etmesine neden oldu!

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Sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yıllardır sektörde olan Mehtap Algül'ü "Birlikte büyüdük" dediği Reynmen ve Berkcan Güven ile sık sık bir arada gördük.

Yıllardır sektörde olan Mehtap Algül'ü "Birlikte büyüdük" dediği Reynmen ve Berkcan Güven ile sık sık bir arada gördük.

Birlikte güzel işler başaran üçlü şimdilerde o kadar sık görüşmese de dostluklarının hala baki olduklarının altını çiziyorlar.

Birlikte güzel işler başaran üçlü şimdilerde o kadar sık görüşmese de dostluklarının hala baki olduklarının altını çiziyorlar.

Yollarına bireysel devam etmek isteyen bu fenomen üçlüden Mehtap Algül, şimdilerde YouTube kanalında ünlü ve fenomenleri konuk aldığı bir program sunuyor.

Yollarına bireysel devam etmek isteyen bu fenomen üçlüden Mehtap Algül, şimdilerde YouTube kanalında ünlü ve fenomenleri konuk aldığı bir program sunuyor.

Başarısı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Mehtap Algül'ün özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

Başarısı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Mehtap Algül'ün özel hayatı da oldukça merak ediliyor.
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Son olarak wtcN olarak tanıdığımız Twitch yayıncısı Feri Karakaya ile aşk yaşayan Mehtap Algül, şimdilerde yaptığı itirafla herkesi şoke etti!

Son olarak wtcN olarak tanıdığımız Twitch yayıncısı Feri Karakaya ile aşk yaşayan Mehtap Algül, şimdilerde yaptığı itirafla herkesi şoke etti!

Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün sunduğu 'Bize Kaldı' programına konuk olan Mehtap, aşk hayatıyla ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün sunduğu 'Bize Kaldı' programına konuk olan Mehtap, aşk hayatıyla ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Formatı biraz değiştirip evlere konuk olan ikili, evdeki fotoğraf köşesinde yer alan bir poz üstünden Mehtap Algül'ü sıkıştırınca dünyaca ünlü bir isimle sevgili olduğu öğrenildi!

Formatı biraz değiştirip evlere konuk olan ikili, evdeki fotoğraf köşesinde yer alan bir poz üstünden Mehtap Algül'ü sıkıştırınca dünyaca ünlü bir isimle sevgili olduğu öğrenildi!

Kim mi? Noah Centineo!

Kim mi? Noah Centineo!

İşte ikiliyi ele veren o poz 👇

İşte ikiliyi ele veren o poz 👇

Mehtap ilişkilerini 'Bu aslında benim en magazin ilişkimdi. Hollywood starı... Ben bir ara Los Angeles'a gidince tanıştık. Hayatımın en güzel aşkıydı. 6 ay falan sürdü. Çok kişi de bilmiyordu zaten, sadece en yakın arkadaşlarım biliyordu. ' diye anlattı.

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Noah Centineo kimdir diye merak ederseniz hemen anlatalım!

Noah Centineo kimdir diye merak ederseniz hemen anlatalım!

9 Mayıs 1996 yılında dünyaya gelen Noah, çocukluğundan itibaren oyunculuk yapmaya başladı. Shake It Up ve Austin & Ally gibi popüler Disney dizilerinde yer alan Noah, How to Build a Better Boy, The Fosters, Charlie's Angels ve daha birçok popüler yapımda rol aldı. Ayrıca kendisini Camila Cabello'nun Havana klibinde de gördük.

Valla ne diyelim, biz şok!

Valla ne diyelim, biz şok!

Peki siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hadi yorumlara!

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