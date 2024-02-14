As Bayrakları! Sosyal Medya Fenomeni Mehtap Algül Dünyaca Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!

Mehtap ilişkilerini 'Bu aslında benim en magazin ilişkimdi. Hollywood starı... Ben bir ara Los Angeles'a gidince tanıştık. Hayatımın en güzel aşkıydı. 6 ay falan sürdü. Çok kişi de bilmiyordu zaten, sadece en yakın arkadaşlarım biliyordu. ' diye anlattı.