As Bayrakları! Sosyal Medya Fenomeni Mehtap Algül Dünyaca Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!
As Bayrakları! Sosyal Medya Fenomeni Mehtap Algül Dünyaca Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!
Sosyal medya fenomeni Mehtap Algül; Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün sunduğu Bize Kaldı programı için evini açtı. Duvarında bulunan fotoğraf köşesinde yer alan poz, Mehtap Algül'ün dünyaca ünlü bir yıldızla bir dönem aşk yaşadığını itiraf etmesine neden oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.
Yıllardır sektörde olan Mehtap Algül'ü "Birlikte büyüdük" dediği Reynmen ve Berkcan Güven ile sık sık bir arada gördük.
Birlikte güzel işler başaran üçlü şimdilerde o kadar sık görüşmese de dostluklarının hala baki olduklarının altını çiziyorlar.
Yollarına bireysel devam etmek isteyen bu fenomen üçlüden Mehtap Algül, şimdilerde YouTube kanalında ünlü ve fenomenleri konuk aldığı bir program sunuyor.
Başarısı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Mehtap Algül'ün özel hayatı da oldukça merak ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son olarak wtcN olarak tanıdığımız Twitch yayıncısı Feri Karakaya ile aşk yaşayan Mehtap Algül, şimdilerde yaptığı itirafla herkesi şoke etti!
Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün sunduğu 'Bize Kaldı' programına konuk olan Mehtap, aşk hayatıyla ilgili bomba bir itirafta bulundu.
Formatı biraz değiştirip evlere konuk olan ikili, evdeki fotoğraf köşesinde yer alan bir poz üstünden Mehtap Algül'ü sıkıştırınca dünyaca ünlü bir isimle sevgili olduğu öğrenildi!
Kim mi? Noah Centineo!
İşte ikiliyi ele veren o poz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Noah Centineo kimdir diye merak ederseniz hemen anlatalım!
Valla ne diyelim, biz şok!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda