As Bayrakları! Sosyal Medya Fenomeni Mehtap Algül Dünyaca Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!

9 Mayıs 1996 yılında dünyaya gelen Noah, çocukluğundan itibaren oyunculuk yapmaya başladı. Shake It Up ve Austin & Ally gibi popüler Disney dizilerinde yer alan Noah, How to Build a Better Boy, The Fosters, Charlie's Angels ve daha birçok popüler yapımda rol aldı. Ayrıca kendisini Camila Cabello'nun Havana klibinde de gördük.