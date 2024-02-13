Yapay Zekayla Düğün Fotoğrafları Oluşturulan Ezhel Fena Patladı, Alizade'den de Yorum Gecikmedi!
Yapay Zekayla Düğün Fotoğrafları Oluşturulan Ezhel Fena Patladı, Alizade'den de Yorum Gecikmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir Almanya gezisinde bir araya gelen Alizade ve Ezhel'in sürpriz bir aşka yelken açtığını düşünmüştük hatırlarsanız...
Hatta Ezhel'in annesi Ulya Hanım da bu sürpriz aşk karşısında çileden çıkmış, Alizade'yi istenmeyen gelin ilan etmişti.
Çok yakın arkadaş olan ikili kendi aralarında birbirlerine takılırken aslında aşk yaşamadıklarını sadece goygoy yaptıklarını öğrenmemiz de pek gecikmedi.
Aslında bakıldığında oldukça tatlı görünen çiftimiz de durur mu? Durmaz! Gördükleri fotoğraflar karşısında neye uğradığını şaşıran Ezhel, biraz patladı diyebiliriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ezhel duruma biraz sinirli bir tepki verirken,
Alizade ise daha esprili bir cevap verdi.
Yani kızmayın da tatlı duruyor be! 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda