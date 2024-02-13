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Yapay Zekayla Düğün Fotoğrafları Oluşturulan Ezhel Fena Patladı, Alizade'den de Yorum Gecikmedi!

Yapay Zekayla Düğün Fotoğrafları Oluşturulan Ezhel Fena Patladı, Alizade'den de Yorum Gecikmedi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
13.02.2024 - 20:20

Sürpriz aşk dedikodusuyla annesi Ulya Turgut'un kalbine indiren Ezhel, Alizade ile bir hayran tarafından yapay zekaya hazırlatılan düğün fotoğrafına patladı! Alizade'den de yanıt gecikmedi!

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Bir Almanya gezisinde bir araya gelen Alizade ve Ezhel'in sürpriz bir aşka yelken açtığını düşünmüştük hatırlarsanız...

Bir Almanya gezisinde bir araya gelen Alizade ve Ezhel'in sürpriz bir aşka yelken açtığını düşünmüştük hatırlarsanız...

Hatta Ezhel'in annesi Ulya Hanım da bu sürpriz aşk karşısında çileden çıkmış, Alizade'yi istenmeyen gelin ilan etmişti.

Hatta Ezhel'in annesi Ulya Hanım da bu sürpriz aşk karşısında çileden çıkmış, Alizade'yi istenmeyen gelin ilan etmişti.

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Çok yakın arkadaş olan ikili kendi aralarında birbirlerine takılırken aslında aşk yaşamadıklarını sadece goygoy yaptıklarını öğrenmemiz de pek gecikmedi.

Çok yakın arkadaş olan ikili kendi aralarında birbirlerine takılırken aslında aşk yaşamadıklarını sadece goygoy yaptıklarını öğrenmemiz de pek gecikmedi.

Rap dünyasını karıştıran bu aşk iddiasının ardından @hiphop.exee isimli bir Instagram sayfası, yapay zekayı kullanarak "Ezhel ve Alizade evlenseydi nasıl olurdu?" sorusuna bir cevap bulmuş...

Aslında bakıldığında oldukça tatlı görünen çiftimiz de durur mu? Durmaz! Gördükleri fotoğraflar karşısında neye uğradığını şaşıran Ezhel, biraz patladı diyebiliriz!

Aslında bakıldığında oldukça tatlı görünen çiftimiz de durur mu? Durmaz! Gördükleri fotoğraflar karşısında neye uğradığını şaşıran Ezhel, biraz patladı diyebiliriz!
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Ezhel duruma biraz sinirli bir tepki verirken,

Ezhel duruma biraz sinirli bir tepki verirken,

Alizade ise daha esprili bir cevap verdi.

Alizade ise daha esprili bir cevap verdi.

Yani kızmayın da tatlı duruyor be! 😂

Yani kızmayın da tatlı duruyor be! 😂

Peki siz bu yapay zeka fotoğrafları ve ikilinin cevapları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hadi yorumlara!

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