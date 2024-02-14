Finalde Oynamıştı: Grinin Elli Tonu Oyuncusu 'The Office' İtirafıyla Kalbimizi Burktu

'The Office setinde yaşadıklarım hayatımın en kötü dönemiydi. Dizinin oyuncuları arasında çok tuhaf dinamikler vardı. Dizi bitiyor diye üzgünlerdi ama baktığımda birbiriyle küs olup konuşmayan oyuncular vardı. Dizi çekimlerine giderken burada olduğum için çok mutluyum dediğimde kimse beni umursamadı. Üstelik konuk oyuncu olduğum için çekimlerimin yarım gün süreceğini düşünmüştüm ama 2 hafta sürdü. Ve ben lanet olası dizide varla yok arasındayım.'