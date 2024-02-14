Finalde Oynamıştı: Grinin Elli Tonu Oyuncusu 'The Office' İtirafıyla Kalbimizi Burktu
Finalde Oynamıştı: Grinin Elli Tonu Oyuncusu 'The Office' İtirafıyla Kalbimizi Burktu
'Madame Web' filmiyle galalardan davetlere koşan ünlü oyuncu Dakota Jonhson, geçtiğimiz günlerde 'The Office' dizisindeki konuk oyunculuğu hakkında samimi itiraflarda bulundu. Grinin Elli Tonu'ndan hafızamıza kazınan Johnson'ın açıklamasına gelin hep birlikte bakalım.
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Grinin Elli Tonu ve arkasından gelen serinin diğer filmleriyle hepimizin yakından tanıdığı ünlü oyuncu Dakota Johnson, son zamanlarda magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında.
Ünlü oyuncu Spider-Man Evreni'ne ait 'Madame Web' adlı yeni filminin galalarında ve davetlerinde boy gösteriyor. Bu tanıtım turlarında örümcek ağ desenli ve çıplakmış gibi gösteren kıyafetleriyle adeta herkesi büyülüyor.
34 yaşındaki Amerikalı model ve oyuncu geçtiğimiz günlerde başına gelen tuhaf ve rahatsız edici bir olayı anlattı. Habertürk'ün aktardığına göre ünlü oyuncu 'The Office' adlı sitcomun final bölümüne konuk oyuncu olarak katılmış.
'The Office' dizisini bilmeyen yoktur aranızda. Dizi, kurgusal bir şirket olan Dunder Mifflin Paper Company'nin ofis çalışanlarının günlük çalışma hayatlarını anlatıyor. 2013 yılında 9. sezonuyla ekranlara veda eden dizi günümüzde diziseverlerin en favori sitcomu olarak karşımıza çıkıyor.
Dakota Johnson'ın samimi itirafına göre kendisi final sahnesinde yer alacağı için çok mutluymuş ama dizi çekimlerine gittiğinde durum hiç beklediği gibi olmamış. Dizi setinde kimse ünlü oyuncunun yüzüne bakmamış ve onunla konuşmak istememiş.
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Dakota Johnson, 10 yıl önce yaşadıklarını şu sözlerle ifade ediyor:
Siz Dakota Johnson'ın açıklamalarına ne diyorsunuz? O zamanlar bu kadar ünlü değildi. Bu yüzden kimsenin onu takmaması olası ve çok üzücü. 'The Office' dışarıdan aşırı komikken içeriden herkesin hiç kimseyle konuşmadığı bir dünya mıydı? Yorumlara buyrun!
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