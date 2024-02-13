'Madame Web' Galasına Katılan Oyuncuların Çıplak Gösteren Örümcek Ağlı Kıyafetleri Goygoycuların Ağına Takıldı
'Madame Web' Galasına Katılan Oyuncuların Çıplak Gösteren Örümcek Ağlı Kıyafetleri Goygoycuların Ağına Takıldı
Vizyona girmesine sayılı günler kala Madame Web film ekibi galalarda en şık kıyafetleriyle boy gösteriyor. Özellikle Dakota Johnson ve Sydney Sweeney'in ağ konseptli kıyafetleri görenleri kendilerine bir daha baktırıyor. Gelin bu içerikte filmin ayrıntılarına, Johnson ve Sweeney'in benzersiz kıyafetlerine ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Marvel Comics'in aynı adlı karakterine dayanan Madame Web filmi 14 Şubat'ta ABD'de, 16 Şubat'ta ise Türkiye'de vizyona giriyor. Bir Amerikan süper kahraman filmi olarak karşımıza çıkan yapım, farklı süper kahramanlara dönüşen 3 kadının hikayesini anlatmasıyla son zamanların en dikkat çeken filmleri arasında.
Filmin oyuncu kadrosu da bi' hayli efsane. Madame Web'in başrolünde Grinin Elli Tonu serisinden tanıdığımız Dakota Johnson yer alıyor. Johnson'a Euphoria yıldızı Sydney Sweeney ile Isabela Merced, Celeste O'Connor, Emma Roberts, Adam Scott ve Tahar Rahim eşlik ediyor.
Vizyona girmesine sayılı günler kala Madame Web ekibi, filmin tanıtımları için galalardan davetlere koşup duruyor. Bu davetlerde Dakota Johnson ile Sydney Sweeney'in giyim tarzları çok konuşuluyor.
İkili geçtiğimiz pazartesi günü Los Angeles'taki galada kıyafetleriyle resmen herkesi büyüledi. Dakota Johnson, örümcek ağı temalı elbisesiyle çıplak görünürken...
... Sydney Sweeney'in dekoteli ve yine örümcek ağı çağrışımlı elbisesi görenleri kendine hayran bıraktı. Öyle ki resmen ağ'landık sayın okuyucular.
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Tabii filmin adı Madame Web olunca örümcek ağ konseptli kıyafetler giymek oldukça yaratıcı fakat ikilinin kıyafetleri yine sosyal medyanın ağına takılmaktan kurtulamadı.
Gelin Dakota Johnson ve Sydney Sweeney ihtişamlı ve ağlı gala elbiselerine gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
Teşekkürler bilgi için.
+1
Efsane yorum:
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"Kamyon tekeri zinciri giyip gelmişsin" diyenlerin gülüşü:
Ağ ayarları yeniden yapılandırılıyor:
Ah be...
Bu nasıl bir duyar kasmaktır...
Öyle demesene ya...
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Aydemir Akbaş gibi olduk maalesef...
Üzüldük mü?
Grinin Elli Tonu sağ olsun.
Ee konsept böyle!
Siz Madame Web oyuncularının konsept kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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