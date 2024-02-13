'Madame Web' Galasına Katılan Oyuncuların Çıplak Gösteren Örümcek Ağlı Kıyafetleri Goygoycuların Ağına Takıldı

Vizyona girmesine sayılı günler kala Madame Web film ekibi galalarda en şık kıyafetleriyle boy gösteriyor. Özellikle Dakota Johnson ve Sydney Sweeney'in ağ konseptli kıyafetleri görenleri kendilerine bir daha baktırıyor. Gelin bu içerikte filmin ayrıntılarına, Johnson ve Sweeney'in benzersiz kıyafetlerine ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.