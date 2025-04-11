MASAK Raporu Nedir? Ekrem İmamoğlu Davasındaki MASAK Raporunda Ne Var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB soruşturması devam ediyor. MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu'nun SGK verilerine göre sigorta başlangıç tarihinin 1 Haziran 1986 olduğu, 2008-2014 yıllarında muhtelif tarihlerde 'Gayrimenkul Faaliyetleri' alanında sigorta priminin yattığı, 2014-2025 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kurumlarında 'Belediye Başkanı' ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu belirtildi.

Raporda Ekrem İmamoğlu adına çok sayıda taşınmaz kaydı bulunduğu dile getirildi. İmamoğlu'nun Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, Hasan İmamoğlu’nun ise Balıkesir-Edremit konumlu 5 adet taşınmazın bağış yoluyla Ekrem İmamoğlu adına geçtiği belirtildi.

Raporda, İmamoğlu'nun, 2020-2025 yıllarında muhtelif tarihlere ait 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık, suç işlemeye alenen tahrik etme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, basit tehdit, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, yargı görevini yapanı etkileme, görevi kötüye kullanma, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesini engellemek, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu iddiaları da yer aldı.

'FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak' suçundan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı ileri sürülen raporda, İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide İmamoğlu'nun adının geçtiği öne sürüldü.

Öte yandan MASAK raporları siyasi tartışmalarında odağında oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “MASAK raporu 3 Mart'ta talep edilmiş, görevlendirme 10 Mart, 17 Mart'ta imzalanmış, operasyon 19 Mart, 3 ay boyunca MASAK'ta büyük bir yolsuzluk raporundan bahsediliyor. Sen çıkıp getirin raporu okuyayım deme! 3'ünde istiyorlar görevlendirme yok. Kendi talimatıyla bir uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir rapor imzalanıyor. Utanç vesikası, bir torba peçeteden ibaret. Ve Mehmet Şimşek kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyona kullanılmasına sessiz kalmıştır' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ise Özel’in iddialarına yanıt geldi:

“Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz. Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir. Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı unvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor.'