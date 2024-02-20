Esra Ezmeci'ye Katılan Kadın Şoke Etti: 'Göğüslerimi, Popomu Yaptıran Kocam Boşanırsan Geri Alırım Dedi'

Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci'ye konuk olan Eylül isimli kadın itirafları ile şoke etti.
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Eylül isimli kadın evlenmeden önce özgüveni olmadığını ve kendisini güzel bulmadığını belirtirken tanıştığı İbrahim isimli adamın kendisine çok iyi davrandığını ve beğendiğini belirtti.
İlk defa bir erkek tarafından beğenildiğini anlatan Eylül, daha sonra evlendiği İbrahim'in kendisine 'Seni baştan yaratacağım' dediğini belirtti.
İbrahim'in kendisini birçok estetik ameliyata yönlendirdiğini belirten Eylül, daha sonra ise eşi tarafından kıskanılmaya başlandığını söyledi.
Vücudunda birçok estetik ameliyat olan ve güzelleşen Eylül, İbrahim'in kıskançlıklarından sonra boşanma kararı aldı.
Vücudunun bozulmaması için İbrahim'in çocuk yapmak istemediğini de belirten Eylül, boşanma kararı aldıktan sonra da kocasının, 'Boşanamazsın, seni ben yarattım. Sen benim hayalimdeki kadın oldun. Ya o göğüsleri popoyu, dudakları, yüzü her şeyi bırakıp öyle gideceksin' dediğini belirtti.
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Esra Ezmeci'ye konuk olan o kadının şoke eden itirafları: 👇
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