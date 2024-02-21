Başka Ülkede Yaşayamam: Esenyurt'ta Dolmuşa Kaçak Binişleri Engellemek İsteyen Şoförün İlginç Yöntemi

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O yöntemde şoför, insanları ön kapıdan indirip, ön kapıdan bindirdi.
Gözünün önünde, insanları tek tek içeriye alan şoför, böylelikle de araca binip kalabalıktan istifade ederek ücret ödenmemesinin önüne geçmiş oldu.
İşte o görüntüler: 👇
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Ne yapsın adam ? Mazot 45 TL , üstüne de kendini bilmez tiplerle akşama kadar uğraşması ve direksiyon sallaması da cabası. Az ya da çok kazanır orası ayrı am... Devamını Gör
adana da en son inerken ödeniyordu. Daha garanti değil mi ?
Togg neden ticari taksi üretmiyor? Şoförü koruyan kabini olan. Belli standartları olan ve taksiler için geliştirilmiş. Ya da belli standartları olan dolmuşla... Devamını Gör