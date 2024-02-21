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Başka Ülkede Yaşayamam: Esenyurt'ta Dolmuşa Kaçak Binişleri Engellemek İsteyen Şoförün İlginç Yöntemi

Başka Ülkede Yaşayamam: Esenyurt'ta Dolmuşa Kaçak Binişleri Engellemek İsteyen Şoförün İlginç Yöntemi

Sosyal Medya Para Esenyurt
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 12:36

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İstanbul Esenyurt'ta kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir dolmuş şoförünün araca binip ücret vermeyenleri engellemek için uyguladığı taktik dikkat çekti.

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O yöntemde şoför, insanları ön kapıdan indirip, ön kapıdan bindirdi.

O yöntemde şoför, insanları ön kapıdan indirip, ön kapıdan bindirdi.

Gözünün önünde, insanları tek tek içeriye alan şoför, böylelikle de araca binip kalabalıktan istifade ederek ücret ödenmemesinin önüne geçmiş oldu.

Gözünün önünde, insanları tek tek içeriye alan şoför, böylelikle de araca binip kalabalıktan istifade ederek ücret ödenmemesinin önüne geçmiş oldu.

İşte o görüntüler: 👇

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Ne yapsın adam ? Mazot 45 TL , üstüne de kendini bilmez tiplerle akşama kadar uğraşması ve direksiyon sallaması da cabası. Az ya da çok kazanır orası ayrı am... Devamını Gör

SnowMan

adana da en son inerken ödeniyordu. Daha garanti değil mi ?

Tv Kumandası

Togg neden ticari taksi üretmiyor? Şoförü koruyan kabini olan. Belli standartları olan ve taksiler için geliştirilmiş. Ya da belli standartları olan dolmuşla... Devamını Gör