Gökhan Zan İlk Defa Açıkladı: 'Çekilmem İçin Rüşvet Teklif Edildi, Mafya Aracılığıyla Tehdit Edildim'

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini açıkladı.
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Gazeteci Ruşen Çakır'ın yayınına katılan ve "İlk defa açıklıyorum" diyen Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için rüşvet teklif edildiğini ve mafyalar aracılığıyla da tehdit edildiğini söyledi.
“Bana rüşvet teklif edildi. Çekilmem adına açık çek teklif edildi; ‘Ne istiyorsan sen bunu yaz’ dendi."
Gökhan Zan sözlerinin devamında ise, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için resmi başvurunun son gününde saat 16.55'e kadar YSK'ya gitmediğini ve CHP'den telefon beklediğini söyledi.
"Belgeleri vermedim bekledim, bir umutla, birleşmek için, doğru aday üzerinde birleşmek için sonuna kadar bekledim. Ancak siz hem benim çekilmemi bekleyeceksiniz, bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz kabul etmem için birçok kişiyi aracı olarak kullanacaksınız ve mafyalarla beni tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Buyursunlar, ben de buradayım"
İşte o anlar: 👇
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